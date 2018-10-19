Колишні безробітні відтепер піклуватимуться про тепло у домівках олександрійців

Отримавши замовлення від роботодавців щодо підготовки кадрів до початку опалювального сезону, фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, з липня поточного року, було розпочато кропітку роботу, щодо підбору персоналу для підприємств-замовників. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Кіровогрдадський центр зайнятості.

Протягом липня–вересня цього року, тривала тісна співпраця з КП «Теплокомуненерго», відділом освіти Олександрійської районної державної адміністрації, сільськими та селищними радами, ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей» та іншими підприємствами міста та району.

Враховуючи вимоги роботодавців до професіоналізму персоналу та наявності документального підтвердження кваліфікації, Олександрійським міськрайонним центром зайнятості були організовані курси цільового призначення за навчальною програмою «Дотримання безпечного ведення робіт при експлуатації парових і водогрійних котлів».

Навчання на курсах успішно пройшли близько 30 безробітних за професією «оператор котельні» та 19 безробітних за професією «машиніст (кочегар) котельні». Завдяки своїй наполегливості, безробітні підтвердили власні знання, отримали дозволи на виконання робіт за професіями та реальні робочі місця, на які невдовзі будуть працевлаштовані. У свою чергу, роботодавці залишились задоволеними якісною підготовкою персоналу.

Таким чином, завдяки співпраці працедавців з Олександрійським міськрайонним центром зайнятості, у найкоротші терміни відбувається якісний підбір кадрів з числа безробітних, їх навчання та укомплектування вакансій.

За вікном – золота осінь. Почались перші заморозки. Сподіваємось, що котельні працюватимуть безперебійно і всі мешканці нашого міста та району радітимуть теплу у своїх домівках, адже до проведеної роботи фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості докладали тепло своїх душ.