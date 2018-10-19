Колишній державний виконавець області буде покараний за незаконну передачу комунального майна

Знам’янська місцева прокуратура по завершенню досудового розслідування передала до Світловодського міськрайонного суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури в Кіровоградській області.

Під час слідства було встановлено, що державний виконавець не забезпечив належного виявлення майна боржника комунального підприємства, не пересвідчився, що боржник на праві власності володіє нерухомим майном нежитлових приміщень будівлі гуртожитку в м. Світловодську і, тим самим, порушив вимоги Інструкції про проведення виконавчих дій державним виконавцем.

Неналежно виконуючи свої обов’язки держвиконавець здійснив звернення стягнення на будівлю гуртожитку, вартістю 598 тис. грн, але вищезазначене нерухоме майно на праві власності належало Світловодській міській раді.

Суд вирішив повернути нерухоме майно у власність ТГ Світловодська.