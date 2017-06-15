Команда Олександрійщини продовжує виступати в обласних спортивних іграх

Нещодавно, в Олександрівці відбувся ІІ етап обласних сільських спортивних ігор, в яких участь прийняли спорстмени з Олександрійського району, котрі в першому змаганні – легкоатлетичній естафеті, хоча і не здобули призових місць, але виступили достойно.

В свою чергу, під час змагань з міні-футболу гравці з Олександрійщини спочатку перемогли команду Онуфріївського району у серії післяматчевих пенальті, а у фіналі змагалися з футболістами з Кіровоградського району. Гра виявилась напруженою, адже кожна з команд показувала високий рівень майстерності та в підсумку основний час гри так і не визначив переможців. Проте в серії післяматчевих пенальті фортуна була на боці гравців з Кіровоградського району. І як підсумок напружених змагань – футбольна команда Олександрійського району посіла на змаганнях друге місце.

Спортсмени висловлюють щиру подяку народному депутату України Анатолію Кузьменку та голові Олександрійської райдержадміністрації Богдану Курупу за підтримку та розвиток спорту в Олександрійському районі. ТОВ “УкрАгроКом” та ТОВ «КД-Транс» за наданий транспорт для перевезення команди на змагання.