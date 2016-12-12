Команда Олександрійської гвардійської авіаційної частини стала переможцем турніру на Кубок Міністра Внутрішніх справ України

Так, нещодавно у м. Кропивницький на базі спортивної школи олімпійського резерву відбулись змагання з міні-футболу серед представників силових структур області. Повідомляє Управління ДСНС України в Кіровоградській області.

Змагання відбувались за програмою «Динаміада-2016» та вперше – на Кубок Міністра Внутрішніх справ України. Усього у турнірі у двох групах взяли участь 8 найсильніших команд області.

Друге почесне місце в турнірі на Кубок Міністра Внутрішніх справ України виборола команда Олександрійської гвардійської авіаційної частини.