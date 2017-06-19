На Кіровоградщині визначили найкращу команду юних інспекторів руху серед загонів міст та районів області. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Цього року позмагатися за першість на конкурс з’їхалося 7 команд, серед яких за підсумками заходу отримала першість та була визанана найкращою команда з Олександрії “Фаворит”, учасники якої тепер мають змогу взяти участь у всеукраїнському зльоті юних інспекторів руху.

У ході змагань діти складали «дорослі» тести з правил дорожнього руху, спробували себе у якості регулювальника та пропагували безпечну поведінку на дорозі. Змагання проходили у 5 етапів: «Теоретичні знання ПДР», «Юний регулювальник», «Велоестафета», «Соціальна реклама з БДР» та «Тематичний урок з БДР».

Кращі команди отримали від організаторів пам’ятні призи та сувеніри.