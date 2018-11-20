Кому роботодавці Кіровоградщини готові платити найбільше? Топ-10 вакансій

Станом на сьогодні у Кіровоградській області актуальні 3254 вакансії, середній розмір заробітної плати, зазначений у поданих роботодавцями вакансіях, відкритих на сьогодні, становив 5,3 тис. грн.
Проте, існує ряд професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 10 тисяч гривень на місяць і більше. Так, доволі високим залишається попит на працівників водіїв, представників будівельних професій та майстрів швейної справи.
Читайте також: У наступному році українці зможуть пройти безкоштовну діагностику та огляд у спеціалістів вузького профілю
Пропонуємо Вашій увазі Топ-10 вакансій Кіровоградщини з найвищою оплатою праці за місяць:
|Вакансія
|Назва підприємства
|Розмір
заробітної плати
|Керуючий відділенням
|ФІЛІЯ-КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”
|23,4 тис. грн.
|Головний бухгалтер
|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ОЕЗ ГРАДОЛІЯ”
|22,0 тис. грн.
|Головний енергетик
|ТОВ “КНК”
|15,5 тис. грн.
|Водій автотранспортних засобів
|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ФЕНІКС ТРАНС ГРУП”
|15,3 тис. грн.
|Муляр
|ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АТЛАНТ-3000”
|15,0 тис. грн.
|Бетоняр
|ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АТЛАНТ-3000”
|15,0 тис. грн.
|Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів
|ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АТЛАНТ-3000”
|15,0 тис. грн.
|Водій автотранспортних засобів
|Новокостянтинівська шахта державного підприємства”Східний гірничо-збагачувальний комбінат”
|14,6 тис. грн.
|Головний бухгалтер
|ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО “КІРОВОГРАДТЕПЛО”
|13,9 тис. грн.
|Завідувач сектору
|ФІЛІЯ-КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”
|13,3 тис. грн.