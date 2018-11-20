Кому роботодавці Кіровоградщини готові платити найбільше? Топ-10 вакансій

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Станом на сьогодні у Кіровоградській області актуальні 3254 вакансії, середній розмір заробітної плати, зазначений у поданих роботодавцями вакансіях, відкритих на сьогодні, становив 5,3 тис. грн.

Проте, існує ряд професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 10 тисяч гривень на місяць і більше. Так, доволі високим залишається попит на працівників водіїв, представників будівельних професій та майстрів швейної справи.

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Пропонуємо Вашій увазі Топ-10 вакансій Кіровоградщини з найвищою оплатою праці за місяць:

Вакансія Назва підприємства Розмір

заробітної плати
Керуючий відділенням ФІЛІЯ-КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” 23,4 тис. грн.
Головний бухгалтер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ОЕЗ ГРАДОЛІЯ” 22,0 тис. грн.
Головний енергетик ТОВ “КНК” 15,5 тис. грн.
Водій автотранспортних засобів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ФЕНІКС ТРАНС ГРУП” 15,3 тис. грн.
Муляр ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АТЛАНТ-3000” 15,0 тис. грн.
Бетоняр ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АТЛАНТ-3000” 15,0 тис. грн.
Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АТЛАНТ-3000” 15,0 тис. грн.
Водій автотранспортних засобів Новокостянтинівська шахта державного підприємства”Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 14,6 тис. грн.
Головний бухгалтер ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО “КІРОВОГРАДТЕПЛО” 13,9 тис. грн.
Завідувач сектору ФІЛІЯ-КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” 13,3 тис. грн.

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