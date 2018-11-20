Кому роботодавці Кіровоградщини готові платити найбільше? Топ-10 вакансій

Станом на сьогодні у Кіровоградській області актуальні 3254 вакансії, середній розмір заробітної плати, зазначений у поданих роботодавцями вакансіях, відкритих на сьогодні, становив 5,3 тис. грн.

Проте, існує ряд професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 10 тисяч гривень на місяць і більше. Так, доволі високим залишається попит на працівників водіїв, представників будівельних професій та майстрів швейної справи.

Пропонуємо Вашій увазі Топ-10 вакансій Кіровоградщини з найвищою оплатою праці за місяць: