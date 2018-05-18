Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради на її інформаційному порталі повідомляє, що 27 квітня на позачерговому засіданні Уряду була прийнята постанова за № 329. Нею затверджено нове Положення про порядок надання населенню житлових субсидії.
Згідно з цим документом, окремі категорії громадян повинні подати нові заяви і декларації. Лише після цього буде здійснюватись призначення субсидії.
Постанова застосовується з 1 травня 2018 року.
Подати нові документи потрібно буде:
– орендарям житла;
– внутрішньопереміщеним особам;
– тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а на фактично проживаючих в помешканні осіб;
– тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;
– тим сім’ям, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
– тим сім’ям, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року;
– тим сім’ям, які станом на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн.), і не погасять її до червня 2018-го.
Постановою скасовані форми заяви і декларації, що були раніше.
Кому слід повторно звернутися за призначенням житлової субсидії (уточнення)
Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради на її інформаційному порталі повідомляє, що 27 квітня на позачерговому засіданні Уряду була прийнята постанова за № 329. Нею затверджено нове Положення про порядок надання населенню житлових субсидії.