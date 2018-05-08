Кому слід звертатись за переоформленням житлової субсидії

З 1 травня 2018 року діє оновлений порядок надання житлових субсидій, нагадує прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Зміни стосуються зокрема термінів призначення допомоги: якщо раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні.

Але преважній більшості громадян, які отримують раніше призначені субсидії і не мають куплених нещодавно предметів розкоші, нових (менше 5 років від дати випуску) автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу, державна допомога буде перепризначена як і раніше, в автоматичному режимі і таким громадянам не потрібно звертатися до органів соціального захисту.

Натомість у зв’язку з введенням нових правил у певних випадках громадянам треба звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії. Отже, повторно заяву про надання субсидії і декларацію про доходи потрібно буде подати: