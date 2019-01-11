Кому у Кіровоградській області та Олександрії зокрема, найпростіше знайти роботу?

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (9,0%), на працівників сфери торгівлі й послуг (12,0%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (18,9%) та на кваліфікованих робітників з інструментом (28,7%).

Станом на 01 січня 2019 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 1,8 тисячі одиниць.

У середньому на одну вакансію претендувало 9 осіб: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало 2 особи, серед фахівців – 7 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 12 осіб, працівників торгівлі та сфери послуг – 12 осіб, серед технічних службовців – 17 осіб, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 54 особи.