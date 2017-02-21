Сьогодні, 21 лютого на Соборній площі комунальники знову прибирали вже звичні для олександрійців снігові кучугури, що лежать там з початку зими.
За цей час вони вже встигли стати і гіркою для місцевої малечі, і об’єктом інтернет-жартів.
Як раніше повідомляв Голос Громади, кілька тижнів тому снігоприбиральна техніка вже намагалася очистити площу від снігу, але, ймовірно, щось пішло не так.
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Сьогодні ж приїхало вже більше працівників, тому можемо сподіватися, що цього разу комунальникам вистачить наснаги впоратись з місцевими “горами”.