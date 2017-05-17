Конкурсна комісія запропонувала кандидатів на нагороди до Дня міста

У рамках заходів з підготовки до відзначення Дня міста, конкурсна комісія Олександрійської міської ради на своєму засіданні 16 травня визначила кандидата на присвоєння звання «Почесний громадянин міста».

Члени комісії вважають, що цього року таким званням варто відзначити засновника ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» Анатолія Поляцького.

Дане виробництво успішно діє на території Олександрії вже багато років, на даний час забезпечуючи 700 робочих місць для жителів нашого міста та постійно розширюючись. До заслуг А.Поляцького перед містом також відносять його фінансову підтримку з реконструкції та оснащення сучасним навчальним обладнанням класів міського загальноосвітнього закладу №10, постійну матеріальну допомогу у проведенні позакласної роботи з школярами для їхнього фізичного та культурного розвитку (фінансування участі у спортивних змаганнях, художній самодіяльності тощо).

Не забули на засіданні комісії згадати і те, що за сприяння Анатолія Поляцького у мікрорайоні Перемога нашого міста збудовано церкву та облаштовано шаховий майданчик на площі Соборній. За умовами конкурсу, звання «Почесний громадянин міста» присвоюється особам, які проживали в Олександрії та зробили вагомий внесок у економічний, соціальний та культурний розвиток територіальної громади.

Того ж дня конкурсна комісія розглянула і кандидатури переможців конкурсу «За заслуги перед містом Олександрією». Голосуванням було ухвалено визначити такими кандидатами директора ТД ТОВ «Укрнасоссервіс» Олександра Рябушкіна, підприємця і депутата Кіровоградської облради Анатолія Кожемяченка і голову квартального комітету №7 нашого міста Тетяну Плужник.

Всі кандидатури буде подано на розгляд і затвердження сесії міської ради. День міста олександрійці відзначатимуть у неділю, 28 травня.