Констянтинівка відсвяткувала День села та 50-річчя місцевого клубу

Минулої суботи, 22 вересня, в Констянтинівському будинку культури відзначали день народження села та 50-річчя сільського будинку культури.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

З вітальним словом до усіх присутніх звернулися голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев та виконуючий обов’язки старости Костянтинівського старостинського округу Олександр Клімов.

Після цього, гості свята мали змогу насолодитися номерами місцевого колективу художньої самодіяльності, та виступами студентів Олександрійського коледжу культури. В ході концерту нагородили жителів, які приймають активну участь в житті рідного села.

Також, для діточок аніматори проводили цікаві та захоплюючі конкурси та розваги.

Після закінчення концерту, на всіх учасників та гостей чекала святкова дискотека.