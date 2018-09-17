Концерт, виставка та відзначення: в Березівці відсвяткували День села

В суботу, 15 вересня, в селі Березівка Приютівської громади відзначали День народження населеного пункту. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

На подвір’ї біля сільського будинку культури, де проходила урочиста програма та концерт, була розташована фотозона на фоні якої усі охочі мали змогу зробити пам’ятне фото та батути для дітей. Також для найменших, аніматори проводили цікаві та захоплюючі конкурси та розваги.

Після розважальної програми для діточок, їх з батьками запросили до будинку культури де відбувалася виставка «солодких доробок» місцевих майстринь, а також були представлені експозиції з вишитих картин та малюнків.

В цей час в залі СБК відбувалися останні приготування до урочистого концерту, який почався після закінчення демонстрації виставки. Й справді, в залі не було де яблуку впасти, адже ледь не усі жителі селища завітали на урочистості.

Перед гостями на сцені виступив місцевий колектив та сольні виконавці, а також гості свята з інших населених пунктів громади. Звичайно, не минулося без нагородження жителів, які зробили значний внесок в життя села та громади. А на сам кінець на всіх чекала святкова дискотека.

Фото: “Приютівська Громада”.