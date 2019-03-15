Концерти у Палаці культури «Світлопільський» на квітень і травень

6 квітня в олександрійському Палаці культури «Світлопільський» відбудеться сольний концерт заслуженого артиста України Петра Чорного, початок о 18.00, повідомляє «Голос Громади».
2 травня у приміщенні цього ж закладу культури пройде сольний концерт ALYOSHA, який розпочнеться о 18-й годині.
11 травня о 16-й годині відбудеться концерт колективу громадської організації «Театр танцю «Вуличний балет».
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13 травня о 18.00 розпочнеться сольний концерт танцювального ансамблю з Грузії «Батумі».
15 травня у ПК «Світлопільський» пройде концерт співачки Олександри Моне, який розпочнеться о 18-й годині.