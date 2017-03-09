Клієнти ПриватБанку, що мають Android-гаджети, які обладнано дактилоскопічним сканером, відтепер можуть заходити в додаток Приват24 і підтверджувати оплату не тільки паролями, а й відбитками пальців. Про це повідомляє прес-служба установи.

Таку функцію реалізовано в оновленій версії додатка. За словами керівника Центру електронного бізнесу ПриватБанку Сергія Харітіча, Приват24 є одним з перших мобільних банків Європи, в якому було запроваджено технологію розпізнавання відбитків пальців.

Наразі технологія доступна для всіх власників сучасних смартфонів. Авторизація відбитком пальця не лише дозволяє проводити платежі в Privat24 швидше, а й додатково захищає власника смартфону від несанкціонованого доступу до його рахунків.