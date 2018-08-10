«Косметолог» для автомобілів: на Кіровоградщині безробітні можуть стати рихтувальниками кузовів

Із зміною парку автомобілів, в яких застосовуються нові матеріали, змінився і характер діяльності рихтувальника. Від простого зняття деталей кузова та їх ремонту він переходить до оволодіння новими прийомами роботи з цілісно зварними кузовами. Поява нових матеріалів призвела до необхідності розширення знань та навичок рихтувальників.

Рихтувальник кузовів повинен знати технологію та методи правки під покриття облицювальних деталей та вузлів кузовів вантажних автомобілів та невидових деталей та вузлів кузовів легкових автомобілів; правила підготовки деталей та вузлів кузовів під оплавлення; способи виправляння дефектів; принцип роботи інструменту для правки; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у зварних деталях, заходи щодо їх запобігання та способи їх усунення; властивості металів, які виявляються під час правки; правила охорони праці; основи електротехніки; читання креслень; допуски і посадки та технічні вимірювання.

Цим тонкощам можна навчитися у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання розпочинається 14 серпня поточного року. Термін навчання 5 місяців.

І хоча професія «рихтувальника кузовів» на сьогодні не найбільш затребувана, однак вона є однією із найцікавіших, «душевних», перспективних і завжди відкриває можливість для самозайнятості та отримання прибутку.

Більш детальну інформацію про можливість пройти відповідне навчання можна дізнатися в обласному центрі зайнятості, що знаходиться зa aдреcoю: м. Крoпивницький, вул. Леоніда Куценкa, 12.