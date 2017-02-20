Ковбаси по-олександрійськи або “ми те що ми їмо”

Нещодавно до кореспондентів Голосу Громади звернувся небайдужий мешканець Олександрії з повідомленням про санітарні порушення в одному з популярних ковбасних магазинів міста.

«Я стояв в черзі і побачив, як одна зі співробітниць принесла ящик з ковбасою з підсобки, висипала вміст коробки на брудну підлогу і потім розклала це все в холодильник, де були ковбаси в розрізі та інші продукти без упаковки», – повідомив нам очевидець.

Також небайдужий житель надав фото, де видно як працівниця магазину складає в холодильник м’ясні вироби з підлоги до холодильника.

Тож Голос Громади бажає вам ретельніше вибирати продукти харчування та бути уважнішими до свого здоров’я!