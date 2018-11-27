Кожен третій учасник АТО з числа безробітних – працевлаштований

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Так, у січні-листопаді поточного року, статус безробітного мали 97 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців і учасників АТО. За сприяння центру зайнятості 25 осіб працевлаштовані,  92 – отримали профорієнтаційні послуги. Крім того, безробітні брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, адже це сприяє покращенню в матеріальному плані, дозволяє зберегти або відновити мотивацію до праці, відчувати себе потрібними іншим, активізувати свої прагнення до зміни соціального статусу та пошуку постійної зайнятості.

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Для підвищення власної конкурентоздатності на ринку праці, 3 особи проходили професійне навчання. На військову службу за контрактом  було прийнято 7 осіб з числа колишніх учасників АТО.

Сьогодні вони успішно працюють, зокрема,  трактористами-машиністами сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, токарями та ін. За їх словами, для чоловіка головне – мати роботу та забезпечувати добробут власної родини.

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«З метою сприяння адаптації демобілізованих військовослужбовців і учасників АТО до умов сучасного ринку праці, використовується широкий спектр соціальних послуг з урахуванням їхніх можливостей, інтересів та професійного досвіду зазначеної категорії громадян, – розповіла Ірина Миколаївна, директор міськрайонного центру зайнятості.

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