Кожен третій учасник АТО з числа безробітних – працевлаштований

Так, у січні-листопаді поточного року, статус безробітного мали 97 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців і учасників АТО. За сприяння центру зайнятості 25 осіб працевлаштовані, 92 – отримали профорієнтаційні послуги. Крім того, безробітні брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, адже це сприяє покращенню в матеріальному плані, дозволяє зберегти або відновити мотивацію до праці, відчувати себе потрібними іншим, активізувати свої прагнення до зміни соціального статусу та пошуку постійної зайнятості.

Для підвищення власної конкурентоздатності на ринку праці, 3 особи проходили професійне навчання. На військову службу за контрактом було прийнято 7 осіб з числа колишніх учасників АТО.

Сьогодні вони успішно працюють, зокрема, трактористами-машиністами сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, токарями та ін. За їх словами, для чоловіка головне – мати роботу та забезпечувати добробут власної родини.

«З метою сприяння адаптації демобілізованих військовослужбовців і учасників АТО до умов сучасного ринку праці, використовується широкий спектр соціальних послуг з урахуванням їхніх можливостей, інтересів та професійного досвіду зазначеної категорії громадян, – розповіла Ірина Миколаївна, директор міськрайонного центру зайнятості.