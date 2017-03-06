Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області визнав винним у крадіжці речей з мікроавтобусу «Мерседес Бенц» підсудного у кримінальному провадженні. Відповідний вирок був опублікований на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР).

На судовому засіданні було встановлено, що злочинець викрав жіночу сумочку з гаманцем і мобільним телефоном прямо з пасажирського сидіння мікроавтобуса, дверцята якого виявилися незамкненими. Більш того, у транспортному засобі перебував малолітній син власниці сумки, який, граючи на планшеті, відразу не помітив правопорушника.

На основі показань потерпілих та свідків, суд визнав затриманого у підозрі скоєння злочину винним. Чоловік уже неодноразово затримувався за організацію корисливих злочинів і на шлях виправлення не став. Враховуючи всі обставини, суд призначив грабіжнику покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 3 місяці.