Крадіжки, шахрайства, замах на вбивство: в поліції розповіли про кримінальні події минулого тижня

Минулого тижня працівниками Олександрійського відділу поліції внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 49 заяв, які надійшли від жителів міста – про це розповів начальник сектору моніторингу відділу Сергій Козловський. Серед зареєстрованих злочинів – два випадки заподіяння легких тілесних ушкоджень, дві крадіжки, один грабіж, одне шахрайство, одна ДТП, один угон транспортного засобу, два замахи на вбивство та інші види кримінальних правопорушень (про згадані два випадки замаху на вбивство з нанесенням ножових поранень потерпілим вже розповідав «Голос громади» минулого тижня).

Подія, яка кваліфікується, як шахрайство, сталася з мешканцем міста на вул. Перспективній приблизно о 19-й годині 17 травня. До чоловіка підійшов невідомий і попросив у нього мобільний телефон, щоб зробити всього один дзвінок. Довірлива людина, не задумуючись, дала незнайомцю мобілку і лише на мить відволіклась, як зловмисник зник у невідомому напрямку.

Приблизно за таким же «класичним» сценарієм втратив свій мобільний засіб зв`язку інший громадянин, який повідомив про це поліцію 20 травня. Приблизно о 10-й хвилині на шістнадцяту годину того дня на Покровській площі незнайомий перехожий так само звернувся з проханням зателефонувати. Чоловік теж проявив щедрість і віддав незнайомцю свій «Айфон 4». Звісно, невідомий відразу ж кинувся з телефоном навтіки. 46-річний власник «Айфона» не лише не зміг наздогнати більш прудкого злочинця, а й навіть не запам`ятав його прикмет. Хоча цей випадок начебто і подібний попередньому, але кваліфікується не як шахрайство, оскільки має всі ознаки грабежу (ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України), що передбачає більш сувору відповідальність.

А це викрадення транспортного засобу: 20 травня 24-річний олександрієць звернувся до поліції з заявою про те, що приблизно протягом попередньої півдоби у нього невідомо ким було вкрадено скутер «Ямаха» чорного кольору. Чоловік залишив свій мотобайк у дворі будинку, що по вул. Грушевського, 45, а наступного дня, близько 12-ї години виявив пропажу.

16 травня о пів-на восьму годину на автодорозі при виїзді з Олександрії, біля залізничного мосту сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ 2115 та мікроавтобуса. Поліцією було встановлено, що 34-річний мешканець Дніпропетровської області, керуючи автомобілем ВАЗ 2115 та рухаючись з боку м. Жовті Води у напрямку Олександрії по автодорозі Знам`янка-Луганськ-Ізварино під час обгону не переконався у безпечності маневру та правим переднім боком свого автомобіля допустив зіткнення з лівим боком автомобіля «Фольксваген Транспортер» під керуванням 59-річного мешканця Дніпропетровської області, який саме здійснював поворот ліворуч, рухаючись у попутному напрямку. Під час пригоди водій автомобіля ВАЗ 2115 отримав тілесні ушкодження: забій грудної клітки, рвана рана правої гомілки. Крім того, його 55-річний пасажир, мешканець Олександрійського району отримав ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, рваної рани правої гомілки. Обох було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. За даним фактом порушено кримінальне провадження.