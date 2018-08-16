Кранобудівники «Віра-Сервіс Інтермаш» побудували та відвантажили перший з двох унікальних кранів на замовлення ММК Ілліча в Маріуполі

Зі слів керівника підприємства «Віра-Сервіс Інтермаш» Михайла Сулятицького, перший 16-тонний кран працівники підприємства вже спроектували, побудували та відвантажили, а унікальність другого полягає в тому що він однобалочний і має потужну основну прольотну балку, яка витримує вантаж фактично 25 тон; проліт крану 33,5 метрів.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

Замовником такого обладнання стало найбільше українське металургійне підприємство – Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.