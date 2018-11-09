Кращі студенти Олександрійщини отримають обласні стипендії

Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко на засіданні комісії.

Стипендії призначаються за конкурсною основою, студенти ВНЗ та учні ПТНЗ віком від 16 до 35 років, які протягом попереднього навчального року відзначилися у науково-дослідній, творчій, спортивній та громадській діяльності отримають: за перше місце – 2 мінімальні заробітні плати, за друге – 1,5 мінімальної зарплати і за третє – по 1 мінімальній зарплаті.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Всього, на розгляд комісії претендентами було подано 24 комплекти документів. Усі претенденти були запрошені на засідання комісії для презентації своїх здобутків і напрацювань, з них було призначено 12 обласних стипендій кращим студентам області. До цього списку потрапила і Олександрія.

Так, за результатами обговорення комісії, у номінації “За творчі досягнення” трете місце по премії призначено студентці КВНЗ “Олександрійський коледж культури і мистецтв” Владі Черновій.

Також, у номінації “За спортивні досягнення” члени комісії призначили стипендію за друге місце – Владиславу Фоменку, який навчається у КВНЗ “Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського”.

Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко привітав переможців та зазначив, що всі переможці отримають стипендії на свої карткові рахунки до Міжнародного Дня студента, який відзначається 17 листопада.