Краєзнавці Кіровоградщини видали туристичну «Карту Поінгулля»

За ініціативи географа з Кропивницького Андрія Домараньского на Кіровоградщині було створено «Карту Височинного Поінгулля та його історичні місця». Про це повідомила прес-служба Кіровоградської обласної ради у п’ятницю, 3 березня.

На туристичну карту нанесені місця визначних історичних подій із життя регіону, національні природні об’єкти, цікаві архітектурні споруди, місцевості, пов’язані з історичними особами.

Для створення мапи дослідники подолали близько 160 км річкою Інгул за допомогою катамарану. Унікальне видання буде направлене до навчальних закладів Кіровоградщини.