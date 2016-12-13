Кропивничанина підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії

Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області викрили кіберзлочинця, який займався розповсюдженням порнографії за участі дітей. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, використовуючи пірингову програму, чоловік займався розповсюдженням дитячої порнографії користувачам мережі Інтернет, що знаходилися в різних країнах світу.

У ході проведення санкціонованого обшуку поліцейськими вилучено комп’ютерну техніку, з допомогою якої особою було вчинено тяжкий злочин.

Під час розслідування встановлено 163 факти розповсюдження порнографічних матеріалів, а справу наразі направлено на розгляд до суду. Санкція ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.