Кропивницька чи Центральноукраїнська: якою буде нова назва Кіровоградської області

Триває обговорення щодо перейменування Кіровоградської області.

Днями на засіданні Громадської ради при Кіровоградській облдержадміністрації розглядали ще один варіант назви Кіровоградської області – Центральноукраїнська, яка була запропонована Громадською радою при Добровеличківській РДА.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Переважна більшість підтримала думку, що називати область Кропивницькою недоречно. Адже, наприклад, олександрійців не влаштовує жити з ім’ям, похідним від назви обласного центру.

«Завдяки назві «Центральноукраїнська» можна буде уникнути протистояння з тими, хто проти Кропивницької області», – зазначив голова Громадської ради Олександр Гавриленко у підсумку обговорення.

Громадська рада при Кіровоградській ОДА прийняла рішення про підтримку перейменування області з Кіровоградської на Центральноукраїнську. Зокрема, було вирішено доопрацювати звернення колег з Добровеличківського району та направити його на обговорення усім громадам області.