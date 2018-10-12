Кропивницьких безробітних можуть навчити водити тролейбуси

У жовтні місяці поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «водій тролейбуса». Початок навчання – 16 жовтня. Термін навчання – 5,0 місяців. Інформує Голос Громади з посиланням на інформацію з сайту Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Для безробітних громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості області, філіях обласного центру зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Більш детальну інформацію про можливість пройти професійне навчання можна отримати в центрах зайнятості області та філіях за місцем проживання. Слід зазначити, що професія «водій тролейбуса» є актуальною для КП «Електротранс» – Кропивницький, яке на сьогодні потребує близько десяти водіїв тролейбуса. Середня заробітна плата складає 8 тис. грн.

Працівники забезпечені соціальним пакетом.