Кропивницьких безробітних можуть навчити водити тролейбуси

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У жовтні місяці поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «водій тролейбуса». Початок навчання – 16 жовтня. Термін навчання – 5,0 місяців. Інформує Голос Громади з посиланням на інформацію з сайту Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Для безробітних громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості області, філіях обласного центру зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

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Більш детальну інформацію про можливість пройти професійне навчання можна отримати в центрах зайнятості області та філіях за місцем проживання. Слід зазначити, що професія «водій тролейбуса» є актуальною для КП «Електротранс» – Кропивницький, яке на сьогодні потребує близько десяти водіїв тролейбуса. Середня заробітна плата складає 8 тис. грн.
Працівники забезпечені соціальним пакетом.

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