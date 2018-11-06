Кримінал тижня: автомобільні грабіжники, «домушник», псевдокасир

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 383 заяви від громадян міста. З них до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 56, про це повідомили «Голос Громади» у правоохоронній установі.

За видами правопорушень – це 32 крадіжки, 6 випадків заподіяння тілесних ушкоджень, 2 шахрайства, 1 випадок вилучення наркотичних речовин, 1 дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком та 14 інших видів кримінальних правопорушень.

3 листопада опівдні до міського відділу поліції звернувся 25-річний громадянин, який постраждав від невідомого квартирного злодія. За словами потерпілого, «домушник» умудрився підібрати ключ до замка його квартири на вул. Садовій і потім виніс звідти телевізор та гроші у сумі 11500 гривень. Сталося це протягом попередніх півдоби за відсутності господаря. Він оцінив завдані крадіжкою збитки у 27 тисяч гривень. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Ведуться слідчі дії.

Ще більше постраждав матеріально інший олександрієць, який ненадовго зайшов до одного з магазинів у селі Звенигородці. Власний автомобіль цей 34-річний чоловік поставив біля магазину. Навіть хвилини виявилося достатньо досі невідомим зухвалим злодіям, які розбили скло машини і вкрали з неї гроші чималенької суми – 3 тисячі доларів США та 16400 гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 ККУ.

4 листопада вдень під час патрулювання території поблизу стадіону «Ніка» нарядом роти поліції особливого призначення було виявлено двох чоловіків віком 23 та 22 років, які розпивали пиво у громадському місці, що є порушенням правопорядку. Крім того, працівниками поліції було виявлено у них та вилучено такий собі пристрій. Він складався з двох частин пластикової пляшки, на верхній частині містилася фольга з насипаною в неї сухою подрібненою речовиною рослинного походження вагою близько 1 грама. Речовина виявилася коноплею, яку власник (за його запевненнями) зберігав для власного вживання без мети збуту. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 ККУ («Зберігання наркотичних речовин»).

А цей випадок – ще один яскравий приклад доволі поширеного інтернет-шахрайства, але так би мовити, дещо модифікованого вигляду. Ось як розвивалися події, про які поліції повідомила сама потерпіла, 56-річна олександрійка. Жінка свого часу розмістила оголошення про продаж власних меблів на відомому інтернет-ресурсі OLX. І от 30 жовтня о пів на 22 годину їй зателефонувала невідома громадянка, яка представилася «працівником центрального офісу» одного з банків. Ця «касирка» повідомила, що начебто через несправність електронної платіжної системи банку не вийшло перерахувати кошти від купівлі вищезгаданих меблів їхній власниці, тобто нашій олександрійці. Отож щоб платіжна операція відбулася і продавець отримала свої гроші, їй необхідно повідомити деякі дані власної банківської картки. Жінка все зробила, як вимагав голос у телефоні, її навіть не збентежила та обставина, що банківська працівниця телефонує у службових справах чомусь далеко не в робочий час… Що було далі, здогадатися не важко: на картку не лише не «впали» ніякі гроші за нібито продані меблі, а з точністю до навпаки, з неї «випали» у безвість 1419 гривень. Поліція, звісно ж, порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ («Шахрайство»).