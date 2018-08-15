Кримінальні події тижня Олександрійщини: крадіжки на очах у свідків, зухвалі пограбування та неадекватний обмін валюти

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 369 звернень громадян, з яких 56 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед них10 випадків спричинення легких тілесних ушкоджень, 33 крадіжки, 5 грабежів, 4 факти шахрайств та інші види кримінальних правопорушень – про це повідомив начальник сектору моніторингу міськвідділу Сергій Козловський.

7 серпня 35-річна жителька міста поскаржилася поліції на свого чоловіка, який побив її вдома. За словами жінки, її благовірний сам вчинив сварку, наслідками якої і стали тілесні ушкодження – забій волосяної частини голови, а також лівої і правої кінцівок потерпілої.

В результаті іншої розбірки, що перейшла в застосування сили, 16-річний юнак отримав забої м`яких тканин обличчя від 61-річного олександрійця. Про пригоду поліцію повідомив сам постраждалий. Це сталося 10 серпня «на грунті неприязних відносин, що раптово виникли», як зазначається у поліцейському повідомленні. За обома згаданими фактами порушені кримінальні провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Близько о пів-на двадцяту годину 6 серпня мешканці одного з будинків приватного сектору побачили, як невідомий чоловік виносить з їхнього гаража перфоратор. Крадій проник туди вільно, через незачинені двері. Люди почали кричати, щоб він зупинився і залишив те, що йому не належить, але невідомий замість цього кинувся навтіки разом з вкраденим інструментом. Залишалося тільки негайно телефонувати поліції, що і було зроблено. Наряд групи реагування патрульної поліції, який прибув за викликом, свою справу зробив: 27-річний і як з`ясувалося, раніше судимий мешканець міста був затриманий. Враховуючи дану обставину, Олександрійським міськрайонним судом йому було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Розслідування за кримінальним провадженням згідно з ч.3 ст.186 ККУ триває. За вчинене злодію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4-х до 8-и років.

А іншому олександрійцю, який у свої 30 років також раніше вже мав проблеми із законом, сподобалася 200-літрова металева бочка, що стояла на подвір`ї чийогось приватного домоволодіння. Не довго думаючи, він близько десятої години ранку проник у двір і намагався поцупити цю важку і не дуже зручну для носіння річ. Але не вийшло: патрульна поліція в ході слідчо-розшукових заходів викрила злодія, проти нього відкрито кримінальне провадження.

Інші громадяни помітили, як 9 серпня, близько 20 год. 30 хв. невідомий обрізає електричний кабель зв`язку, який належить одному з інтернет-провайдерів міста. Але позбутися інтернету для багатьох з них означає майже те саме, що залишитися без повітря. Це й викликало праведний гнів у людей, завдяки яким крадія було спіймано, а кабель довжиною 55 метрів, що він таки встиг вирізати, у нього вилучено. Кабельному злодію інкримінується ч.1 ст. 185 ККУ («Крадіжка»).

11 серпня, приблизно о пів-на дев`яту вечора 40-річний олександрієць раптово позбувся сумки, у якій були дві банківські картки та 200 гривень. Незнайомець, на вигляд 190-сантиметрового зросту, несподівано на вулиці вирвав сумку у нього з рук і зник з місця пригоди. Потерпілий не назвав ніяких прикмет злочинця, крім росту та його одягу. Поліцейські також не мають записів відеоспостережень. Кримінальне провадження порушено за ст. 186, ч.1 ККУ («Грабіж»).

20-річна олександрійка обміняла 100 доларів США за «курсом»… 746 гривень. Звісно ж, не по своїй волі: вона стала жертвою невідомого їй шахрая, який на вулиці, скориставшись довірою дівчини, погодився розміняти їй сотку «зелених» на 2 тисячі 746 гривень. Після того, як ця «конвертація» була здійснена і «надавач послуги» зник, дівчина не дорахувалася у себе рівно 2 тисячі гривень. Шахрай, за словами ошуканої, був на зріст 165-170 см, огрядної статури, мав світле волосся з сивиною і залисинами. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 ККУ («Шахрайство»).

Але доволі дивною бачиться ця оборудка з огляду на те, що вона відбулася на центральному проспекті міста, вдень, поряд з відділенням одного з банків. Чому б дівчині було не зайти просто до банку і обміняти гроші в касі? Та й інших обмінних пунктів, які діють на законних підставах, у місті достатньо. Саме на цьому моменті і наголошують працівники поліції, застерігаючи громадян не робити подібних грошових операцій з незнайомими людьми і в невстановлених для цього місцях, добровільно наражаючи себе на небезпеку.