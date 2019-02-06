Кримінал тижня на Олександрійщині: «бюро знахідок» зниклих жінок, ніж в спину за зауваження

Протягом минулого тижня Олександрійським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області зареєстровано 328 заяв та повідомлень громадян, з них мають ознаки кримінальних правопорушень 56 фактів. Дані по них внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією сектору моніторингу міськвідділу.

«Lost and found», тобто «Бюро знахідок», або дослівно – «загублені і знайдені», сказали б англійці з приводу аж трьох справ, які одночасно довелося розслідувати працівникам міськвідділу поліції протягом минулого тижня. Мова про трьох зниклих безвісти жінок.

Так, у розшуку перебувала жителька мікрорайону Перемога нашого міста Кицилюк Тетяна Миколаївна, 1984 року народження, не судима, безробітна, яка 25 січня 2019 року пішла з дому разом із дворічним сином у невідомому напрямку й не повернулась, про що 29 січня повідомив відділ поліції 48-річний співмешканець зниклої.

Того ж самого 25 січня 2019 року зникла з поля зору знайомих Валентина С, 1958 р.н., яка мешкає в селищі Олександрійському. Сусідка громадянки С., занепокоєна її тривалою відсутністю, повідомила про це поліцію. Між іншим, працівники поліції отримали певні дані, які не дуже гарно характеризували розшукувану особу: вона зловживала алкогольними напоями, вела аморальний спосіб життя.

А 28 січня 2019 року до Олександрійського відділу поліції надійшла інформація ще про одне зникнення – цього разу жительки міста Тодорес Євгенії, 1945 р.н.. За словами сусідів, за своїм місцем проживання жінка була відсутня два тижні. Ті ж сусіди відзивалися про неї виключно позитивно.

У ході розшукових заходів працівники поліції встановили місце знаходження всіх трьох жінок (а разом з однією з них і дитини). За наявними даними, вони живі і здорові, на причинах і обставинах їхнього зникнення чи тривалої відсутності поліція не акцентує.

2 лютого Олександрійським відділом поліції зафіксовано факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень жителю міста внаслідок конфлікту з невідомими. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановила ось такий розвиток подій. В одному з під’їздів будинку по проспекту Соборному, 134 двоє невідомих чоловіків палили цигарки. 30-річний олександрієць, який проходив мимо, зробив їм цілком законне зауваження стосовно цього. А вже заходячи до ліфту, він раптом відчув удар в спину гострим предметом. За попередніми даними, чоловік отримав ножове поранення і наразі він перебуває на лікуванні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, триває слідство. Також орієнтовано наряди поліції, проводяться розшукові заходи щодо встановлення осіб, які скоїли злочин.

Також Олександрійським відділом поліції проводиться робота щодо виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Як повідомили «Голос Громади» у міськвідділі поліції, на даний час там на обліку перебувають 74 особи, котрі так чи інакше вчиняли насильство в сім`ї. Лише протягом поточного місяця цей «чорний список» поповнили 6 домашніх насильників. З них три особи вчиняли сексуальне та психологічне насильство. Слід зазначити, що вищезгадані 74 фігуранти – це ті, хто неодноразово застосовували насильницькі дії до своїх близьких; причому п`ятеро з них жінки, решта 69 – чоловіки. Працівниками поліції протягом місяця здійснено 27 виїздів на різні сімейні конфлікти, з них підтвердилося 20 фактів протиправних дій. Відповідно складено 20 адміністративних протоколів про порушення статті 173.2 згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. Тобто бесіда, попередження, штраф – такими є першочергові засоби впливу поліції на домашніх тиранів.