Кримінал тижня на Олександрійщині: псевдосвященний обряд, пограбування інваліда, викрадення «макаки»

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 281 звернення громадян, з них до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 48. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу міськвідділу Сергій Козловський.

За видами кримінальних правопорушень це 21 крадіжка, 14 випадків заподіяння легких тілесних ушкоджень, одне пограбування, два випадки шахрайства, одне незаконне заволодіння транспортним засобом та інші види злочинів.

19 жовтня близько 20-ї години стурбовані жителі одного з будинків по вул. Героїв Сталінграда зателефонували до поліції і повідомили, що в сусідній квартирі виламують двері. Як з`ясував наряд групи реагування патрульної поліції по приїзду на місце події, акт такого вандалізму став наслідком сварки між 23-річним жителем та його 18-річною співмешканкою. Домашня розбірка розпочалася ще за понад дві години до виклику поліції і глава цієї родини вже встиг протягом даного часу спочатку відлупцювати свою громадянську дружину, після чого вимістив лють ще й на дверях, нелюб`язно закритих у нього перед носом коханою жінкою… Наскільки постраждали двері квартири від розбишаки, поліцію не надто цікавило, а от молода жінка отримала внаслідок конфлікту легкі тілесні ушкодження, за що поліція відкрила проти побутового хулігана кримінальне провадження за відповідним параграфом – ч.1 ст.125 Кримінального Кодексу України.

Всього декілька миттєвостей втрати уваги коштували 51-річній жительці міста значних збитків. 18 жовтня близько 20 год. 30 хв. вона перебувала на одній з автобусних зупинок по пр. Соборному, де невідомий злодій скористався ситуацією і таємно вкрав у жінки сумку з мобільним телефоном у ній, двома паспортами на ім`я власниці (закордонним та паспортом громадянки України) і банківською карткою. І це ще не все: з банківського рахунку обкраденої громадянки після цього дуже швидко зникли 19000 гривень… Про своє лихо вона розповіла поліції, яка за даним фактом порушила кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ («Крадіжка»).

До оселі 88-річної олександрійки, котра проживає по вул. Григорія Усика, 15 жовтня в обідню пору постукав невідомий і сказав, що він «з церкви» та готовий провести у неї в помешканні «священний обряд». Таке дійство вилікує господиню від хвороб, а заодно вирішить ще багато інших проблем… Довірлива бабуся впустила гостя до квартири, але той, перш ніж приступити до «обряду», попросив її зняти золоті прикраси, оскільки, мовляв, бісівський метал не надто сприятиме успішному очищенню. Жінка зняла і поклала поруч свою золоту обручку. «Обряд» невідомий проводив за якимись принесеними з собою документами і він тривав недовго. Потім цей служитель невідомо якого культу зібрав свої паперові молитви та заклинання і пішов (тут проситься сказати «з Богом», але не будемо з цим поспішати). Бо не встигли сліди його прохолоти на грішній землі, як бабуся виявила, що у неї «чудесним» чином зникла її обручка… Вона повідомила поліції прикмети невідомого, які змогла запам`ятати: невисокого зросту, середньої статури, коротко стрижений, волосся темне. Одягнений «священнослужитель» був у спортивний костюм синього кольору. Його «лікування» більше схоже на злочин, ніж на обряд, про що і відкрито кримінальне провадження згідно з ч.1 ст.190 ККУ («Шахрайство»).

Від дій, які кваліфікуються так само за тією ж статтею, постраждала і 39-річна олександрійка. Але якийсь шахрай скористався у даному випадку не «вищими силами», але всім звичним інтернетом. Це на його просторах жінка побачила телевізор «Самсунг», який згідно з оголошенням, нібито продавався за привабливою ціною. Вона негайно 15 жовтня перерахувала «привабливу» суму 4800 гривень невидимому «продавцю», але досі бажаний телевізор не дивиться – по причині його відсутності…

18 жовтня посеред дня і в досить людному місці 24-річний житель міста постраждав від пограбування. Сталося це неподалік автозаправної станції «МІ-2», що по вул.Садовій майже навпроти автовокзалу, де до потерпілого підійшли двоє – чоловік та жінка і остання несподівано вирвала у нього з рук спортивну сумку. Після цього обоє втікли з місця події, прихопивши з собою здобич у вигляді мобільного телефона, двох банківських карток, гаманця з 340 гривнями і пенсійним посвідченням на ім`я власника сумки.. Громадянин ніяк цьому не зміг протистояти, оскільки є особою з обмеженими фізичними можливостями. Що тут скажеш: навіть у злодійському середовищі грабувати інвалідів вважається моветоном (це якщо висловлюватися делікатно, бо злодії вживають дещо міцніше визначення)… Прикмети цих покидьків: чоловік 160-165 см на зріст, середньої статури, у чорній куртці і синій кепці; жінка 35-38 років, зріст 160-165 см, середньої статури, волосся фарбоване у рудий колір і зав`язане «хвостом». За цим фактом поліцією порушено провадження за ч.1 ст.186 ККУ («Грабіж»).

Мотоцикл, який можна вважати вже раритетним, був вкрадений в ніч на 17 жовтня у Пантаївці у 42-річного мешканця селища. Невідомий зламав замок на воротах приватного гаража, розташованого у дворі власника і викотив звідти мотоцикл «Мінськ» 1981 року випуску(цю марку свого часу радянський народ любовно називав «Макака»). За таким любителем ретротехніки вже плаче стаття 289 ККУ («Незаконне заволодіння транспортним засобом»).