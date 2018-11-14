Кримінал тижня на Олександрійщині: сусід сусідці зламав руку, а шахраї «стрижуть купони»

Протягом минулого тижня Олександрійським відділом поліції було зареєстровано 297 заяв і повідомлень громадян, з них мають ознаки кримінальних правопорушень 57 фактів. Дана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу міськвідділу.

Злочини за своїми видами мають такий перелік: нанесення тілесних ушкоджень – 6 повідомлень, заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості – 1 випадок, також мали місце 31 крадіжка, 5 шахрайств, один факт хуліганських дій, 2 випадки незаконного зберігання наркотичних речовин та 11 інших видів кримінальних правопорушень.

Так, 5 листопада о 9.19 год. 39-річна жителька міста повідомила, що її побив мешканець цієї ж вулиці, фактично – сусід. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце, встановила, що 32-річний чоловік справді заподіяв заявниці тілесні ушкодження в результаті сварки, яка виникла між ними. До того ж побої виявилися серйозними: з`ясування сусідських стосунків закінчилося для жінки закритим переломом правої руки. Проти розбишаки порушено кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України («Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості»). А це, між іншим, карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Того ж дня о 14.28 до Олександрійського відділу поліції з повідомленням звернувся 42-річний місцевий мешканець про те, що невідомі здійснили крадіжку металевих виробів з території колишнього професійно-технічного училища №33. Викликаний наряд поліції на місці з`ясував, що 33-річний та 22-річний жителі міста вкрали металеву рейку довжиною 2 м і вагою 80 кг з колишнього училища. Оскільки вага вкраденого виявилася немалою, у своєму розпорядженні передбачливі зловмисники мали автомобіль. Але далеко заїхати їм не вдалося: транспортний засіб затримала служба охорони, а одного із злочинців було спіймано нарядом групи реагування патрульної поліції при відпрацюванні прилеглої території. Кримінальне провадження проти них відкрито за ч.1 ст. 185 ККУ («Крадіжка»). Слідчі дії тривають.

35-річний місцевий злодій 10 листопада, не чекаючи нічної темряви (хоча осінні сутінки, як відомо, настають рано) близько 16-ї години таємно проник на подвір`я приватної садиби жительки міста і намагався поцупити звідти велосипед «Україна» і заодно – обрізки металевої черепиці. Спроба виявилася невдалою: поліція отримала повідомлення майже відразу і проти крадія тепер порушено провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України. Тривають слідчо-розшукові дії.

11 листопада 44 річна мешканка міста почула приголомшливу для себе новину: виявляється, на її квартиру накладена порча і від цього може померти донька жінки! А повідомив їй про це незнайомець, який того дня близько 11:00 год. завітав до неї. При цьому «провидець» твердо запевнив, що не все так безнадійно: після проведення ним певного ритуалу «порчу» як рукою зніме. Громадянка полегшено зітхнула, запросила «чудотворця» до оселі і… таким чином автоматично перетворилася на потерпілу, бо що було далі, вона не пам`ятає: за словами жінки, візитер загіпнотизував її. А коли через певний час вона прийшла до тями, то виявила, що незнайомця вже давно слід прохолов і в неї якимось «чудесним» чином зникли 500 гривень та мобільний телефон.

Їй лише залишилося повідомити поліцію про прикмети гіпнотизера, які той, мабуть, забув, або не зміг «стерти» з пам`яті своєї жертви: на вигляд 40-45 років, зріст 165- 170 см., середньої статури. Був одягнутий у куртку темно-зеленого кольору, чорну шапку, штани чорного кольору та темні кросівки.

За даним фактом відкрито провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України («Шахрайство»). Тривають слідчо-розшукові дії.

Жертвою шахрайства (також доволі примітивного) стала 27-річна олександрійка. 7 листопада близько 11:00 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки Національного банку України та назвався Дмитром. Цей «лжедмитрій» ввічливо повідомив, що з банківської картки жінки начебто невідомі намагалися здійснити незаконний переказ коштів. Отож щоб уникнути у подальшому крадіжки, потрібно, за словами дозвонювача, «акумулювати рахунок» шляхом переводу грошей з однієї картки на іншу. Жінка, не роздумуючи, перерахувала кошти зі своєї банківської картки на вказану незнайомцем, «подарувавши» таким чином шахраю 9800 гривень…

До Олександрійського відділу поліції вона звернулася чомусь аж 11 листопада: напевне, коли виявила, що ніякої нової картки у неї насправді не існує, а її стара порожня…

За даним фактом порушено провадження за ознаками кримінального правопорушення, аналогічне вищезгаданому. Тривають слідчо-розшукові дії.