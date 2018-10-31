Кримінал тижня: олександрійські злодії запасаються електроінструментом і смажитимуть картоплю-фрі

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Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 277 звернень громадян. З них 41 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це повідомив «Голос Громади» начальник сектору моніторингу відділу Сергій Козловський.

62-річний олександрієць водночас позбувся майже всього свого домашнього електроінструменту та обладнання, яке було йому необхідне, як повітря, у домашньому господарстві. Це сталося після того, коли в ніч на 26 жовтня невідомий злодюга (а можливо, він був не один) непомітно вийняв віконне скло сараю приватної садиби, що на вул. Зоряній, проник до приміщення і витяг звідти перфоратор Bosh, циркульну пилку «Дніпро», пилку-«болгарку» Макіто, та два зварювальні апарати – Tesla і «Дніпро». Господар оцінив завдані йому збитки у 10 тисяч гривень. Він звернувся до поліції, де за фактом крадіжки порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 («Крадіжка з проникненням») Кримінального кодексу України.

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Інша домашня техніка побутового призначення стала об`єктом злодійського посягання в ніч на 24 жовтня у домоволодінні 43-річної жительки міста по вул. Кропивницького. Крадію навіть не довелося виймати шибок чи ламати замків: він просто зайшов спокійно через відкриту хвіртку на територію помешкання і після такого візиту жінка не дорахувалася у себе пилососа «Самсунг». Злодій цим не обмежився, адже він виявив, що сарай на цьому подвір`ї також не зачинений! Тож як не скористатися таким рідкісним збігом обставин, вирішив, напевне, він і поцупив звідти дві бензопилки «Профі»та електричну шліфмашинку. А наостанок нічний «гість» заглянув ще й до літньої кухні і знову не безрезультатно: там йому дуже сподобалася… фрітюрниця. Він також прихопив її з собою і накивав п`ятами. Кримінальне провадження відкрито поліцією за тими ж ознаками злочину, що й в описаному вище випадку.

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А 18-річному мешканцю міста доведеться відповідати перед законом лише за  недозволене проникнення до чужого приміщення. Поцупити звіди хоча б щось він або не встиг, або ж красти у будинку біло нічого: будівля виявилася нежилою. Потрапив молодик у руки поліції після того, як один пильний 57-річний громадянин помітив, що хтось в осінніх сутінках розбив віконне скло і шастає у чужому будинку. Чоловік негайно зателефонував до поліції, а патрульна група реагування, яка прибула на місце, зробила свою справу, затримавши незваного візитера.  Сталося це 21 жовтня близько пів на дев`яту годину вечора у приватному секторі на вул.Свято-Миколаївській. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

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Загалом же речник поліції Сергій Козловський відзначив різке зменшення кількості злочинів протягом минулого тижня у порівнянні з попередніми – це помітно і по кількості зареєстрованих злочинів, і за видами правопорушень. Так, зафіксовано 6 випадків заподіяння тілесних ушкоджень, 16 крадіжок, 5 заяв про шахрайства, які були скоєні не на території нашого міста, але люди зверталися до Олександрійського відділу поліції та 13 інших видів правопорушень.

Зокрема було зареєстровано один випадок наруги над могилою (ч.1 ст.297 ККУ). І хоча вона виявилася ненавмисною (чоловіки пиляли дерево на цвинтарі і з необережності пошкодили сусідній надгробний пам`ятник), але факт є факт, вирішили правоохоронці і відкрили кримінальне провадження.

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