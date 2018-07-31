Кримінал тижня: подвійне вбивство, постріл в око, крадіжки і шахрайства

Протягом тижня, що минув, до Олександрійського відділу поліції надійшло 386 звернень громадян, з яких 47 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос громади» повідомив начальник сектору моніторингу відділу Сергій Козловський. З них – 2 правопорушення, які кваліфікуються за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України («Вбивство»), один замах на вбивство, 6 випадків нанесення легких тілесних ушкоджень, 25 крадіжок, 4 шахрайства, 1 угон транспортного засобу, вісім інших видів кримінальних правопорушень.

Так, було розкрито деякі обставини подвійного вбивства, яке сталося 24 липня. Працівники поліції отримали тієї доби о 23-й годині повідомлення від лікарів невідкладної медичної допомоги про те, що на одній з вулиць олександрійського мікрорайону Перемога було виявлено непритомного 35-річного чоловіка з травмами голови. Під час госпіталізації потерпілий помер, не приходячи до тями.

Перевіряючи коло осіб, з якими спілкувався чоловік при житті, працівники карного розшуку поліції оглянули помешкання 45-річного жителя Перемоги. На місці поліцейські виявили тіло власника будинку з ознаками насильницької смерті. У ході слідчо-розшукових заходів, спрямованих на розкриття вбивства, працівники Олександрійського відділу поліції та Управління карного розшуку поліції області отримали інформацію про двох осіб, які напередодні сварилися з одним із потерпілих та висловлювали на його адресу погрози. Під час подальшої перевірки було встановлено причетність 65-річного чоловіка та його 24-річного знайомого до скоєння цих двох тяжких злочинів. Обом особам оголошено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.

За даним фактом вбивств слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув`язнення.

А 62-річна олександрійка зазнала замаху на вбивство. Про це поліцію повідомила її 41-річна дочка 23 липня. Того дня, близько 17-ї години 38-річний сусід, начебто розшукуючи когось, зайшов до будинку потерпілої, що розташований у приватному секторі по вул. Патріотів України (колишня вул. Володарського) і почав допитуватися про місцезнаходження якоїсь сторонньої, потрібної йому особи. Не отримавши бажаної відповіді, розлючений сусід вихопив травматичний пістолет і декілька разів вистрелив у жінку, спричинивши їй цим тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення правого ока.

В ході слідчо-розшукових заходів під час обшуку в будинку зловмисника, який раніше вже мав судимість, було вилучено пневматичний пістолет. Злочинцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, яке кваліфікується за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 ККУ («Замах на вбивство») та Олександрійським міськрайонним судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

27 липня 30-річний житель міста близько 20-ї години біля олександрійського магазину «Фуршет» залишив автомобіль «Мерседес спринтер» незачиненим. Цим негайно скористалися невідомі злодії, які викрали з машини сумку її власника з грошима в сумі приблизно 30 тисяч гривень. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України («Крадіжка»).

Того ж дня 36-річна олександрійка Н. позбулася грошей з власної банківської картки. Сталося це дуже просто: близько 17 год. 30 хв. на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про те, що картку жінки заблоковано. Стурбована власниця, з метою з`ясування причини, зателефонувала на номер, з якого надійшло повідомлення і в ході розмови з начебто «працівником банку» повідомила йому всі свої особисті дані та відомості про банківську карту. І відразу ж після цього виявилося, що з карткового рахунку Н. невідомим знято 15500 гривень. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України («Шахрайство»).

…А банківські працівники вже втомилися повторювати: «Шановні клієнти, співробітники банку ніколи не випитують у вас конфіденційні дані про вас і ваші рахунки (у тому числі – про банківські карти та їхні ПІН-коди) і ніколи не телефонують вам із звичайних телефонних номерів, а лише – зі спеціальних!»