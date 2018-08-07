Кримінал тижня: пограбування в центрі міста, ДТП на автозаправці та «іронія долі» домушника-невдахи

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу Національної поліції надійшло 397 звернень громадян, з яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 63 заяви – про це «Голосу Громади» розповів начальник сектору моніторингу відділу Сергій Козловський.

З цієї кількості зареєстровано 13 тілесних ушкоджень, 1 порушення недоторканості житла, 36 крадіжок, 2 грабежі, 3 шахрайства, 2 дорожньо-транспортні пригоди та 6 інших видів кримінальних правопорушень.

З проявами домашнього насильства довелося стикатися за вказаний період правоохоронцям. Втім, випадок, про який розповіла поліції 41-річна жителька міста, вийшов не зовсім «домашнім»: її 39-річний чоловік в результаті сварки, яка виникла між подружжям раптово, побив її… прямо на площі Покровській нашого міста, вдень. Наслідком цієї публічної «екзекуції» чоловіком дружини стали тілесні ушкодження м`яких тканин обличчя потерпілої.

Так само щось не поділили між собою 56-річна жінка та її 50-річний співмешканець, в результаті чого «сильна половина» вирішила з`ясувати стосунки кулаками і наставила саден та синців на обличчі своєї «слабкої половини». Сварка сталася вдома, 3 серпня, про що жінка і повідомила поліцію того ж дня. За обома фактами та ще іншими подібними поліцією порушені кримінальні провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Невдало розпочався ранок 31 липня для 30-річного олександрійця, який зазнав пограбування просто в центрі міста . Того дня, приблизно о пів-на дев`яту годину він прямував у своїх справах і коли проходив перехрестя вулиць Перспективної і Братської, до нього ззаду наблизились троє невідомих, один з яких різко штовхнув чоловіка в спину. Втративши рівновагу, він впав на тротуар і випустив свій мобільній телефон, який до цього тримав у руках. Нападники миттю цим скористались: підхопили телефон і дременули в напрямку Центрального ринку, де і зникли з поля зору потерпілого. Тілесних ушкоджень чоловік не зазнав, але за втраченим майном, звісно, шкодує. За його словами, один із зловмисників був віком 30-35 років, 180 см зросту, середньої статури; два інших – на вигляд такого ж віку і статури, приблизно 170 см на зріст. Кримінальне провадження у даному випадку порушено за ч.2 ст. 186 ККУ («Грабіж»).

4 серпня о 21 год.15 хв. Олександрійський відділ поліції отримав повідомлення зі служби 102 від 39-річного мешканця міста про те, що він, керуючи автомобілем ВАЗ 2104, їхав з боку вулиці Першотравневої по вул. Козацький шлях. Виконуючи поворот наліво в бік провулку Суворова, водій не надав перевагу у русі велосипеду, керованому 15-річним підлітком, який віз на багажнику свою семирічну сестру. В результаті цього автомобіль здійснив наїзд на неповнолітніх і ті отримали травми. З місця події їх каретою бригади швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні з діагнозами: хлопчик – відкритий перелом лівої гомілки та рвані рани правої гомілки, дівчинка – забій шийного відділу хребта.

В іншій дорожньо-транспортній пригоді водій автомобіля «не розминулася»… з автозаправною станцією. Так, 5 серпня 49-річна жінка, керуючи автомобілем «Шевроле-авео» не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з металевою колоною, яка підтримує навіс над АЗС, розташованій на виїзді з Олександрії у бік м. Знам`янки. Внаслідок ДТП пасажири, які перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження: 75-річний чоловік – закриту черепно-мозкову травму, а 70-річна жінка – перелом правого плеча. Потерпілі були госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги.

А ця історія має курйозний вигляд – така собі місцева варіація «іронії долі». 27-річний олександрієць після деякої відсутності повернувся вранці додому, відкрив будинок своїм ключем, зайшов всередину… Яким же було його здивування, коли він раптом виявив в одній з кімнат невідомого, котрий там міцно спав! Чоловік зателефонував до поліції і незабаром з`ясувалося, що незнайомий власнику будинку громадянин, перебуваючи добре напідпитку, у нічний час проник до помешкання через незачинену кватирку. Але очевидно, не розрахував власні можливості: алкоголь зробив свою справу, сили залишили зловмисника і сон виявився сильнішим за його наміри. Працівники поліції встановили особу незваного гостя: ним виявився 29-річний, раніше судимий мешканець міста. На даний час тривають слідчі дії за ч.1 ст.162 ККУ («Порушення недоторканності житла»). За законом, за дане правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.