Кримінал тижня: рейковий «тандем», пограбування і розбої будь-де та будь-коли

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 363 звернення від мешканців міста. З яких 61 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За видами кримінальних правопорушень було скоєно 7 легких тілесних ушкоджень, 36 крадіжок, 4 грабежі, 2 розбійні напади, 13 правопорушень інших видів. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник сектору моніторингу міськвідділу Сергій Козловський.

Нещодавно 74-річна олександрійка, яка мешкає у приватному секторі мікрорайону 8-ї школи, виявила, що з її подвір`я зникли дві шахтні рейки довжиною близько 1,2 метра кожна. Жінка звернулася до міськвідділу поліції з відповідною заявою. Оскільки дві сталеві рейки таких розмірів одній людині винести було б важкувато, то виникло припущення, що злодій діяв не сам. У ході слідчо-розшукових заходів, проведених поліцією, припущення підтвердилося: двоє місцевих жителів 38-и та 32-х років таємно проникли через незачинені двері до дерев8яної споруди вугільника на подвір`ї заявниці, звідки і поцупили металеві вироби. Причому вони навіть не стали чекати настання темряви: злодії залізли до сарайчика близько 8 год. 30 хв. ранку. За що і стали фігурантами порушеного проти них провадження за статтею 185 ч. 3 Кримінального кодексу України («Крадіжка»).

«Якщо ти п`єш разом зі злодіями, бійся за свій гаманець» – так зокрема застерігав слухачів в одній із своїх пісень радянський рок-гурт «Наутілус Помпіліус» ще років з 30 тому. Не надто й глибоке відкриття, але навіть ним знехтував 41-річний олександрієць, який 19 серпня близько 10-ї години (тобто зранку!) ковтав оковиту на подвір`ї одного з будинків, що по вул. Козацькій, у малознайомій компанії випивох. Гаманця, щоправда, він не позбувся, але коли питво закінчилося і чаркове товариство розповзлося у різних напрямках, чоловік виявив, що у нього кудись зник мобільний телефон, який лежав до цього у задній кишені штанів. Довелося звертатися до поліції…

Слідчо-розшукові заходи у даному випадку були не такими вже й складними: працівники поліції зібрали знову всю «чесну компанію» і провели з нею просту, але переконливу бесіду. Тут один з присутніх і зізнався, що це він тихцем витяг телефон з кишені товариша по чарці. Але зараз, на пропозицію поліції, повернути його господарю вже не зміг: телефон якимось дивним чином перемістився до одного з міських ломбардів… Поліція належно оцінила таку спритність та оперативність винуватця пропажі і порушила проти нього кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 ККУ.

На телефонне повідомлення про те, що поблизу басейну «Дельфін» відбувається бійка між двома чоловіками, поліція зреагувала оперативно. Виїздом на місце було встановлено, що на громадянина С. раптово, серед білого дня напав невідомий з намірами заволодіти майном. Зав`язалася сутичка, у ході якої зловмиснику вдалося таки заволодіти сумкою потерпілого, де були гроші, мобільний телефон, документи та деякі інші речі і втекти. На пошуки злочинця задіяли всі поліцейські наряди, які на той час працювали в місті. В результаті злагоджених дій нарядом групи реагування патрульної поліції за відомими прикметами було затримано в порядку ст. 208 КПКУ мешканця міста, котрий вже потрапляв раніше на лаву підсудних. Йому оголошено про підозру у скоєні злочину та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Розслідування за кримінальним провадженням, розпочатим згідно ч.1 ст. 187 ККУ («Розбій») триває, перевіряється причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів. За них йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також речник поліції Сергій Козловський прокоментував деякі деталі розбійних нападів, про які кілька днів тому вже повідомляв коротко «Голос громади». У всіх розкритих випадках (побиття 33-річного олександрійця, якому злочинці погрожували ножем та відібрали 1000 гривень у нього ж вдома; напад на 29-річну жінку на вулиці, у котрої грабіжник зірвав золотий ланцюжок) зловмисників затримано і їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. У випадку проникнення двох грабіжників до помешкання 40-річної жительки міста 20 серпня, які відкрито заволоділи її грошима (10 тисяч гривень) та двома мобільними телефонами, з`ясувалося, що жінка, не підозрюючи про злі наміри візитерів, сама впустила їх до оселі. Це сталося вдень у мікрорайоні Перемога, зловмисники – місцеві жителі 33-х та 20-ти років. Їм обрано запобіжні заходи: домашній арешт та тримання під вартою з можливістю внесення застави 85 тисяч гривень відповідно.

Як бачимо, вимальовується тривожна тенденція: розбійні напади і пограбування здійснюються дедалі зухваліше – не лише вночі, а й вдень, у людних місцях, або вдома у потерпілих. Нападають не лише на жінок, а й на чоловіків, нерідко навіть – один на один.