Кримінальна хроніка Олександрійщини за тиждень: банальні шахрайства і крадіжки вдень

Протягом минулого тижня в місті сталося 31 крадіжка, 8 шахрайств, 1 ДТП, 1 угон транспортного засобу, 2 вилучення наркотичних речовин, 8 випадків заподіяння легких тілесних ушкоджень та 9 кримінальних правопорушень інших видів. Про деякі з перелічених випадків «Голосу Громади» розповіли в Олександрійському відділенні поліції.

Працівники громадського формування «Сокіл-1» проводили патрулювання в селищі Пантаївці, де зустріли 67-річного чоловіка, який ніс в руках фрагмент металевої огорожі. Це зацікавило громадських охоронців правопорядку і про таку зустріч вони повідомили Олександрійський відділ поліції. Після виїзду на місце слідчо-оперативної групи і з`ясування обставин у її працівників сумнівів не залишилося: огорожа була з місцевого цвинтаря, звідки цей вже доволі немолодого віку вандал і поцупив її з однієї з могил серед білого дня. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»).

Про іншого, так би мовити, любителя «хеві метал», який намагався вкрасти деталі залізничної колії, міську поліцію повідомив диспетчер ПЧ №11 залізничної станції Олександрія. Виїхавши на місце за тривожним повідомленням, працівники поліції встановили і затримали злочинця. Ним виявився 19-річний мешканець міста, який встиг до приїзду правоохоронців викрутити з конструкції залізничного полотна 46 рейкових шурупів. Він робив це вдень, на 346 кілометрі колії ПАТ «Укрзалізниця». Розслідування за кримінальним провадженням за ч.1 ст.185 ККУ («Крадіжка») триває. Спектр покарання за ці дії доволі широкий: штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

А 55-річний олександрієць поскаржився поліції на крадіжку акумулятора з його автомобіля ВАЗ 2106. Злочинець також вдень просто зламав замикаючий пристрій на капоті «шестірки» і витяг звідти те, що йому було потрібно. У ході слідчо-розшукових заходів поліція викрила зловмисника – 34-річного, раніше судимого жителя міста. Йому інкримінується та ж стаття – 185, ч.1.

3 вересня 42-річний мешканець міста отримав на свій мобільний телефон текстове повідомлення, що він виграв… автомобіль! Неймовірно зраділий чоловік перетелефонував на вказаний у повідомленні номер і хтось невідомий на іншому кінці каналу зв`язку йому запропонував для отримання виграного автомобіля перерахувати 15 тисяч гривень на зазначену банківську картку. Чоловік, не роздумуючи, так і зробив, після чого з нетерпінням став чекати виграш. Його витримки вистачило аж на 4 дні, після чого, не дочекавшись обіцяного чотириколісного призу, він нарешті засумнівався у чистоті такої «гри» і 7 вересня звернувся до поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 ККУ («Шахрайство»). Тривають слідчі дії.

За ознаками злочину, який підпадає під цю ж статтю, 81-річна олександрійка втратила ще більшу суму власних заощаджень. Це після того, як невідома особа зателефонувала їй і представилась працівником «Ощадбанку». У ході розмови вона випитала у довірливої літньої жінки дані її банківської картки, після чого з рахунку вкладниці зникли 24 тисячі гривень.

І знову ж таки, незважаючи на різні нові варіації шахрайських схем, ці злочинці нерідко діють за старими і примітивними. Та громадяни все одно попадаються на них. Як наприклад, 55-річна жителька міста, котрій зателефонували на мобільний телефон і представилися слідчим поліції. Мовляв, ваш син побив людину, отож «для вирішення питання» необхідно перерахувати трохи грошей – всього лише 1500 гривень… Перелякана (і водночас зраділа, що так дешево все замнеться) жінка негайно все виконала. Ну а вже згодом почала розбиратися з сином, кого ж і за що він «побив»… Як виявилося, це все та ж злощасна 190-а «шахрайська» стаття.

Розповідаючи про даний випадок, працівники поліції вкотре нагадують громадянам: якщо вам зателефонували зі схожим повідомленням, не кидайтеся мерщій перераховувати гроші! Просто зателефонуйте до поліції, або людині, яка начебто потрапила в біду і уточніть обставини.

5 вересня близько 15-ї години на вул. 6 Грудня було скоєно ДТП, внаслідок якого є потерпілі. Поліція з`ясувала, що 24-річний мешканець міста, рухаючись на автомобілі Mercedes-Benz по цій вулиці у бік провулку, не надав переваги в русі зустрічному транспортному засобу «Ямаха», керованому 27-річним громадянином. Внаслідок ДТП його 32-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження. Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ.

9 вересня близько 10-ї години ранку 29-річний олександрієць повідомив відділ поліції про крадіжку його мопеда Alfa. Чоловік залишив свій транспорт біля під`їзду будинку по пр. Соборному о пів-на другу годину ночі, а вранці виявив пропажу. Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.289 ККУ.

5 вересня під час складання адміністративних матеріалів за статтею 178 КУпАП при поверхневому огляді працівниками поліції у 34-річного мешканця міста було виявлено та вилучено шприц з речовиною бурого кольору. Як пояснив сам правопорушник, у шприці знаходився опій. Шприц направлено на експертизу. За даним фактом порушено кримінальне провадження згідно з ч.1 ст.309 ККУ. Слідчі дії тривають.