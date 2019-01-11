Кримінальна хроніка святкових днів Олександрії: дівоча «неспортивна поведінка» і сережки, що «переплутали» вуха

Як зазначає служба моніторингу Олександрійського відділу поліції, в період з 2 по 10 січня на території міста зареєстровано 317 заяв та повідомлень громадян. З них мають ознаки кримінальних правопорушень 69 фактів, інформацію про них внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади». Далі – про деякі з них.

1 січня, продовжуючи святкування нового року, в одному із розважальних закладів міста, що на пл. Соборній, трохи засиділися двоє дівчат. Спочатку все йшло нормально, але в прямій залежності від кількості випитого спиртного і переміщення годинникової стрілки вперед у їхніх стосунках щось поступово пішло не так. І вже станом на другу годину ночі (2 січня) ці дві молоді леді повністю вичерпали всі дипломатичні способи спілкування та перейшли до тривіальної рукопашної… З явною перевагою взяла гору молодша (23-річна) «гладіаторка». Але її повержена 25-річна суперниця не погодилася зі статусом переможеної (а також і з отриманими синцями та садинами) і тут же подала телефонну «апеляцію» до вищого «арбітражу», себто до міського відділу поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка і зафіксувала даний факт. Проти переможниці двобою порушено кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

4 січня до Олександрійського відділу поліції звернувся з заявою про крадіжку мобільного телефону за місцем свого проживання 26-річний олександрієць. По «гарячих слідах» у скоєнні даного злочину поліцейськими викрито 38-річного чоловіка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України («Крадіжка»). Триває слідство.

Маленька різдвяна історія. 7 січня 47-річна жителька міста повідомила Олександрійський відділ поліції про крадіжку срібних сережок з бурштином. На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Їм також не довелося занадто довго ламати голову над розплутуванням клубка: в скоєнні крадіжки викрито 40-річну олександрійку, знайому потерпілої. Як з`ясували поліцейські, потерпіла вживала разом з нею спиртні напої в одному із домоволодінь по вул. Пролетарській. В результаті хмільного застілля сережки якось непомітно і «перекочували» з одних вух на інші… Тепер проти тієї з жінок, на чиїх вухах вони так недоречно опинилися, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України. Триває слідство.

Також прямо у Різдво до Олександрійського відділу поліції надійшла інформація про крадіжку бензопили «Дніпро» з комори одного з будинків по вул. Пожарського с. Марто-Іванівка. Про це повідомила 50-річна жінка. В скоєнні крадіжки викрито 20-річного мешканця міста, котрий проник до приміщення шляхом пошкодження навісного замка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Також правоохоронцями зареєстровано ряд заяв потерпілих стосовно вчинення проти них шахрайств. Так, 4 січня Олександрійським відділом поліції зафіксовано факт шахрайства відносно 48- річної жінки, котра намагалась купити ноутбук через мережу інтернет. Знайшовши відповідну об’яву, жінка перерахувала кошти в сумі 7135 грн на картку зловмисника, та до теперішнього часу товар не отримала.

7 січня був ошуканий 26-річний житель Миколаївської області, котрий перерахував кошти в сумі 550 грн за нібито оренду квартири в м. Олександрія. Про це він повідомив Олександрійський відділ поліції. Чоловік скористався Інтернет – оголошенням, за яким до теперішнього часу так і не зміг найняти житло.

А цей випадок можна віднести до так би мовити, «вищого пілотажу» шахрайства. 7 січня близько 16:00 на стаціонарний номер 84-річної олександрійки зателефонував шахрай, котрий правдоподібно представився її сином й повідомив про те, що він випадково став учасником ДТП. Наразі, йому терміново потрібні гроші для лікування. (Літня жінка запевняє, що голос справді був нібито її сина). Через деякий час до жінки прийшов невідомий чоловік начебто від імені її «потерпілого» сина, якому вона і передала гроші в сумі 4000 доларів США, 8000 грн., та 120 Євро. Вже після цього, аби дізнатися про стан здоров’я сина, жінка йому зателефонувала. Відповідь була цілком несподіваною: дуже здивований син повідомив матір про те, що ні в яку ДТП він не потрапляв та ніяких протиправних дій відносно нього ніким не вчинялося.

Потерпіла повідомила прикмети візитера, якому вона віддала гроші: чоловік віком близько 28-30 років, зріст 170 см., худорлявої статури, волосся темно-русяве, коротке. Був одягнутий в зимову куртку темного кольору.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України («Шахрайство»).