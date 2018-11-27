Кримінальна хроніка тижня: злодіям захотілося екзотики, шахраї «продавали» масажний стіл

Протягом минулого тижня Олександрійським відділом Національної поліції зареєстровано 360 заяв та повідомлень громадян, з них 46 мають ознаки кримінальних правопорушень і відповідно вони внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від начальника сектору моніторингу поліції Сергія Козловського.

Добросусідським стосункам поклав край 44-річний мешканець одного з домоволодінь провулку Леонтовича, перейшовши від «дипломатичних переговорів» з 37-річною жителькою цього ж району до більш вагомих аргументів (простіше кажучи – до кулаків).

Представник сильної статі таким чином доводив свою правоту перед сусідкою у побутовій сварці, внаслідок чого вона отримала забої м`яких тканин обличчя. Жінка поскаржилася на свого опонента поліції, яка наразі проводить перевірку і за даним фактом буде прийняте рішення згідно з ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України («Нанесення легких тілесних ушкоджень»).

Охоронець одного з міських магазинів звернувся з заявою про крадіжку невідомою особою з торгівельного закладу пляшки віскі вартістю у тисячу гривень. Це сталося 24 листопада увечері.

Поліцейські провели першочергові розшукові заходи і встановили особу злодія. «Гурманом» – цінителем шляхетного алкоголю, який погеньбував дешевим самогоном, а замахнувся на дорогий напій американського походження, виявися звичайний кримінальний елемент: раніше судимий 27-річний мешканець міста. Але поліцейські зі своїми діями все ж трохи запізнилися: злодій встиг осушити пляшку «віскаря» трохи раніше, ніж був спійманий.

Тепер вартість коричневого пійла, традиційно оспіваного у вестернах, обійдеться йому значно дорожче, ніж тисяча гривень; принаймні так передбачає частина 1 статті 185 ККУ («Крадіжка»).

А 41-річний олександрієць все розрахував інакше. Він дочекався 4-ї години ранку – найбільш глухої, на його думку, пори доби і вирушив на площу Попова, де з алеї викопав два саджанці туї. Але він не врахував іншого: у той час, коли переважна більшість людей бачить треті сни, за ним спостерігало недремне око камери відеоспостереження.

Працівники Олександрійського відділу поліції отримали тривожне повідомлення і невдовзі по гарячих слідах затримали злодія з деревцями в руках. «Садівнику» загрожує покарання за «злодійською» статтею, за якою проти нього порушено кримінальне провадження.

32-річний житель міста зайшов до одного з магазинів по вул. Григорія Сакальського, щоб зробити деякі покупки. При собі він мав сумку з електричним дрилем у ній. Він не здогадувався, що в магазині теж не завадить бути пильним і як тільки залишив свою річ без нагляду, так відразу її і слід прохолов. Працівники поліції провели слідчо-розшукові дії і викрили злодія – 35-річного мешканця міста, який також вже має кримінальне минуле.

25 листопада у вечірній час біля будинку по вул. Василя Сухомлинського під час складання працівниками поліції протоколу про адміністративне правопорушення на 39-річного громадянина у нього було проведено поверхневу перевірку і в кишені куртки виявлено шприц з речовиною невідомого походження білого кольору об`ємом 1 мл зі специфічним запахом оцту.

Крім того, громадянин мав при собі пакунок з подрібненою речовиною темно-зеленого кольору вагою близько 5 грамів. Шприц і пакунок вилучені та направлені на експертизу. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 ККУ.

12 листопада 35-річний олександрієць на одному з інтернет-сайтів продаж замовив собі 4 автомобільні шини і згідно з умовами невідомого йому «продавця» відразу ж переказав за товар 21600 гривень. Минуло 10 днів і чоловік 22 листопада звернувся до поліції, оскільки шини він досі не отримав, а зв`язок з «продавцем» припинився. Поліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст.190 ККУ («Шахрайство»).

Занадто поквапилася з оплатою за очікувану інтернет-покупку і 56-річна жителька міста, якій дуже сподобався уявний стіл для масажу на одному з веб-сайтів. Але доведеться жінці поки що почекати з мануальною терапією, або ж проводити масажні сеанси на звичайному столі чи кушетці, оскільки переказані нею за «покупку» через термінал 1530 гривень зникли безвісти, а спеціальний стіл вона так і не отримала. Кримінальне провадження за ознаками шахрайства відкрито, тривають слідчо-розшукові дії.

Начальник сектору моніторингу Сергій Козловський також підтвердив та уточнив інформацію про падіння вантажного автопричепу з мосту на залізничному перегоні Олександрія – Користівка (про це повідомив «Голос Громади» з посиланням на інші джерела).

За інформацією поліції, повідомлення про те, що великотоннажний автопричіп із сільгосппродукцією (зерном) зсунувся у кювет поряд із мостом, надійшло 26 листопада о 14 год. 10 хв. Вантажний автомобіль рухався у напрямку вул. Шевченка, аварія сталася внаслідок руйнування зачіпного пристрою. Від ДТП ніхто не постраждав, залізнична колія ушкоджень не зазнала.

Про отримані збитки, власника автомобіля та вантажу поліція не повідомляє, за даним фактом вона проводить перевірку.