Кримінальні події минулого тижня

Протягом тижня, який передував травневим святам, у місті було зафіксовано 24 випадки крадіжок, про це повідомив ЗМІ начальник сектору моніторингу Олександрійського міського відділу поліції Сергій Козловський.

Невдало розпочався передтравневий день для 56-річної олександрійки, яка у вихідний вирішила зробити деякі покупки на Центральному міському ринку. Жінка саме збиралась розрахуватися з продавцем, як виявила, що з сумки зник гаманець. А в гаманці були дві банківські картки та 4 тисячі гривень. Сталося це приблизно о восьмій годині ранку.

А 30-річна жителька міста позбулася 300 гривень разом з сумкою, яку злодій зухвало вкрав у неї посеред білого дня в одному з магазинів міста. І не лише гроші втратила жінка, а й мобільний телефон, який також був у сумці.

Інший житель міста поскаржився поліції на крадіжку з його автомобіля. Зловмисник пошкодив двері транспортного засобу, звідки викрав акумулятор, панель приладів автомобіля ВАЗ 2106, а з багажника – балон газового обладнання автомобіля. Крадіжка була здійснена в одному з будинків по вул. Козацькій, а от коли саме – потерпілий точно не зміг сказати: він лише приблизно назвав чотири з останніх днів квітня.

Тоді ж сталася і квартина крадіжка у 52-річної олександрійки. Невідомий «домушник» за короткий відрізок часу (приблизно з 17 до 18 години) встиг підібрати ключі до вхідних дверей її помешкання і виніс з квартири гроші і цінні речі, а саме: два золоті ланцюжки вагою 8,3 грама, 1300 доларів США, 1400 євро, 2 тисячі чеських крон і 1100 гривень.

Протягом минулого тижня також мали місце випадки шахрайств. Якщо раніше працівники правоохоронних органів неодноразово розповідали про «стандартні» схеми телефонних чи інтернет-шахрайств, то один з останніх дещо виділяється з-поміж них своєю «креативністю». 57-річній жительці нашого міста невідомий по телефону відрекомендувався «представником організації з контролю за виконанням судових рішень» і повідомив, що жінка, як заявниця, може отримати грошову компенсацію за отриманий нею неякісний товар, котрий вона замовляла раніше. Але для цього їй самій необхідно сплатити певну суму (напевне, «за послугу»). Жінка перерахувала, як їй було визначено «контролюючим представником», на вказаний ним банківський картковий рахунок 1605 гривень, але грошової компенсації, як не важко здогадатися, так і не отримала. «Представник організації з контролю за виконанням судових рішень», звісно ж, відразу втратив до неї будь-який інтерес і на зв`язок більше не виходив.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження, повідомив Сергій Козловський.