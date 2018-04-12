Кримінальні події Олександрійщини: у Великодні свята злодії та шахраї не дрімали

Протягом Великодніх свят та тижня, що їм передував, поліція міста працювала у посиленому режимі, забезпечуючи дотримання правопорядку у місцях масового перебування людей – так звітують правоохоронці. Тим часом заяв громадян до міського відділу поліції не бракувало: за словами інспектора Оксани Михно, за період з другого по десяте квітня надійшло 427 звернень, з яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 93. Переважно це заяви потерпілих від злочинів майнового характеру. Далі – про деякі з них.

Так, олександрієць Н. виявив, що 6 квітня (орієнтовно) скориставшись його відсутністю, хтось пошкодив вікно квартири по вул. Соборній, де проживає Н., проник до помешкання і викрав звідти ноутбук Lenovo, акустичні колонки, приставку-тюнер цифрового телебачення та 42 тисячі гривень.

(Ну що тут скажеш: напевне, злодію гієна вогненна, тобто пекло, вже стовідсотково гарантована, адже скоїв він крадіжку у Страсну п`ятницю…)

Втім, обкрадений господар Н. дуже сподівається, що злодія покарають все-таки раніше, ніж на Страшному суді: правоохоронці відкрили за заявою потерпілого кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 6 років позбавлення волі і вони вже отримали певні речові докази проти злочинця.

Популярний бренд Lenovo також став предметом посягання в іншій квартирній крадіжці, скоєній двома днями раніше від згаданої. Такий же ноутбук та ще норкову шубу, мобільний телефон, пару золотих сережок і два золотих ланцюжки виніс злодій з квартири, що по вул. 6 Грудня. «Домушник», у відсутність власниці квартири, зламав замок вхідних дверей прямо серед білого дня.

Не дрімали у ці дні і так звані «щипачі»: в олександрійця в одному з місцевих супермаркетів витягли з кишені мобільний телефон. А жителька міста, яка 8 квітня відпочивала в кафе, там же позбулась сумки з паспортом і ключами від квартири. Безпечна громадянка ненадовго залишила сумку на стільці без нагляду і невідомий злодій негайно цим скористався. До речі, він так само взяв подвійний гріх на душу: скоїв крадіжку прямо на Великдень… Та працівники поліції вже тримають «ниточку до клубочка» у вигляді відеозапису з камери спостереження, який отримали у даному кафе. За обома випадками порушені кримінальні провадження за ч.1 ст.185 ККУ «Крадіжка», санкція якої передбачає максимальне покарання до 3-х років позбавлення волі.

А ось злочин, який відноситься до більш тяжких: пограбування. 22-річний олександрієць поскаржився поліції, що 7 квітня до нього на вулиці підійшов незнайомець і з застосуванням сили відібрав паперовий конверт з 8900 гривнями, який був у хлопця в кишені. Подія сталася поблизу продуктового магазину, що на проспекті Соборному. За словами поліції, порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 ККУ «Грабіж».

І як завжди, нікуди не зникло так зване інтернет-шахрайство. 37-річний олександрієць, якому терміново потрібні були 20 тисяч гривень, вирішив скористатись кредитною послугою певного сайту. Умови веб-ресурсу були такими, що для отримання кредиту необхідно ввести дані банківської картки клієнта, на яку і повинні «впасти» гроші позики. Чоловік зробив, як велів йому сайт, але гроші не лише не впали, а навпаки – «випали» з його картки: інтернет-шахраї зняли з особистого рахунку позичальника 2800 гривень.

Інший житель нашого міста 1970 року народження вирішив придбати на відомому сайті агропродукції велику партію моркви. Але шахраї полюють скрізь, у тому числі і на легальних та популярних сайтах. Чоловік без роздумів перерахував на вказані йому банківські реквізити 37500 гривень за потрібну кількість коренеплодів і… відразу ж втратив зв`язок з невидимим «продавцем». В результаті – ні моркви, ні грошей. За обома зазначеними випадками порушено кримінальні провадження за ч.1 ст. 190 ККУ «Шахрайство».