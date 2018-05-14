Кримінальні події Олександрійщини за тиждень: чоловік вигадав детективну історію про власне пограбування

Минулого тижня до Олександрійського міського відділу поліції у вечірній час звернулась 37-річна мешканка міста і схвильовано повідомила, що її 31-річного брата на вулиці щойно побили невідомі і забрали у нього мобільний телефон та спортивний велосипед, на якому саме їхав чоловік. Про це розповів начальник сектору моніторингу Олександрійського міського відділу поліції Сергій Козловський. Виїхавши на місце ймовірного злочину, слідчо-оперативна група поліції встановила доволі цікаву послідовність подій.

Згаданому молодому чоловіку, очевидно, для чогось терміново потрібні були гроші. Він нічого кращого не зміг придумати, як просто взяти у своєї матері таємно, без її відома ці речі і (висловлюючись поліцейсько-протокольною мовою) «розпорядитися ними на власний розсуд». Тобто, простіше кажучи, продати за безцінь. А щоб уникнути докорів близьких, спритник вирішив їх ще й розжалобити, для чого і вигадав жалісливу легенду про власне побиття і пограбування. Як бачимо, переконати і вразити своїх родичів (а особливо – люблячу сестру) йому вдалося успішно, але тільки не правоохоронців. Більше того: чоловіку доведеться тепер не лише кліпати очима перед матір`ю і сестрою, а ще й відповідати перед законом: проти нього порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).

Ще один показовий випадок шахрайства трапився в Олександрії 10 травня. Про нього розповіла 79-річна жінка, яку ошукав невідомий у неї вдома. Шляхом нехитрих шахрайських прийомів він під виглядом укладання договору по банківському депозиту видурив у літньої людини гроші у сумі 31 тисяча гривень. До того ж аферист зробив це так, що жінка навіть не запам`ятала, як слід, прикмет злочинця.

Всього протягом минулого тижня до міськвідділу поліції надійшло 370 заяв та повідомлень від мешканців міста, з них до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 36. З кримінальних правопорушень це 3 заподіяні легкі тілесні ушкодження, 24 випадки заволодіння майном громадян, 3 шахрайства та інші види кримінальних правопорушень.

Легкою здобиччю злочинців стають, як і раніше, мобільні телефони. Так, 11 травня до поліції надійшла заява від 34-річної жительки міста, що того ж дня, приблизно об 11.30 год. в одному з магазинів міста по вул. Ярмарковій невідома особа викрала у неї мобільним телефоном. За даним фактом було порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ.

А 12 травня 30-річна олександрійка позбулася власного мобільного засобу зв`язку прямо на своєму робочому місці – у торговому центрі, де жінка працює продавцем. Як запевняє потерпіла, все сталося того дня у період з 11.30 до 11.40. Варто було лише на мить відійти їй від прилавка, на якому лежав телефон, щоб показати дещо з товарів покупцю, як мобілка тут же зникла.

«Такі злочини значно легше попередити, ніж розкривати, – говорить Сергій Козловський. – Тому дуже хотілося б попросити громадян бути трохи обачнішими і не залишати без нагляду власні речі будь-де: як на своїх робочих місцях так і в інших, де буває багато незнайомих сторонніх людей».