Кримінальні події тижня: картинка замість автомобіля, «традиційна» крадіжка, синці для дружини і тещі

Минулого тижня Олександрійським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області зареєстровано 316 заяв та повідомлень громадян, з яких мають ознаки кримінальних правопорушень 55 фактів. Інформацію по них внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, складено 138 протоколів про адміністративні правопорушення, повідомляє «Голос Громади» згідно з даними служби моніторингу міськвідділу. Далі – про деякі з цих випадків.

20 січня в одному із домоволодінь по вул. Ярмарковій сталася сімейна сварка, в ході якої п’яний 32-річний глава родини спочатку побив свою 19 – річну дружину, а коли в конфлікт втрутилася її 46-річна мати, намагаючись заступитися за дочку, то дісталося і їй. Отож наставивши синців дружині та тещі, домашній тиран після цього з почуттям гідності і виконаного сімейного обов`язку пішов з дому у невідомому напрямку. Про все це повідомили в поліцію постраждалі жінки. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Олександрійським відділом поліції зафіксовано факти нанесення тілесних ушкоджень, проводиться перевірка, за результатами якої прийматиметься рішення відповідно до ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

17 січня до Олександрійському відділу поліції поскаржилася адміністрація місцевого підрозділу акціонерного товариства «Укртелеком». Як йдеться у зверненні, з підвального приміщення одного з будинків по вул. Героїв Сталінграда невідомими особами було викрадено майно зазначеного підприємства, а саме – електричний кабель зв`язку (слід зазначити, подія звична до нудьги для «Укртелекому»). На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка в скоєнні даного злочину викрила 39 –річного олександрійця. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України («Крадіжка»). Триває слідство.

15 січня Олександрійським відділом поліції зафіксовано черговий факт шахрайства, жертвою якого стала 21-річна жителька міста. Значно раніше вона за об’явою одного із сайтів мережі Інтернет перерахувала за покупку фотоапарата « Нікон» кошти в сумі 1900грн. на картку зловмисника та до теперішнього часу товар не отримала. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України («Шахрайство»). Триває слідство.

33-річний олександрієць також не поскупився на чималий завдаток: він, не довго думаючи, перерахував на картку невідомого йому шахрая 800 доларів нібито за покупку автомобіля, гарну картинку якого побачив в оголошенні одного із сайтів мережі Інтернет. Пройшло чимало часу, але віртуальна картинка омріяного легковика так і не матеріалізувалась у справжню машину. Згораючи від сорому і досади, що його так легко ошукали, чоловік навіть не наважувався повідомити про це поліцію – за нього це зробила дружина. Згідно з її заявою кримінальне провадження поліція відкрила за аналогічною з попереднім випадком статтею КК України.

Аби не стати жертвою інтернет-шахраїв, Олександрійський відділ поліції вкотре радить громадянам дотримуватися простих правил:

Завжди будьте пильними при здійсненні покупок через інтернет-ресурси (магазини, аукціони, газетні оголошення, соціальні мережі та ін.). Навіть якщо ви досвідчений продавець чи покупець, при кожній новій покупці чітко дотримуйтесь правил безпеки.

Остерігайтесь значно занижених цін на товар, який ви хочете придбати.

Не купуйте те, за що просять попередню оплату, віддайте перевагу персональним зустрічам, а в разі відсутності такої можливості – скористайтеся послугами кур’єрських служб, які надають можливість розрахуватись при отриманні та перевірці товару.

При проведенні оплати з/на банківський рахунок перевіряйте відповідність продавця реальному одержувачу грошових коштів.

Не здійснюйте покупки через Інтернет шляхом використання реквізитів банківської карти на маловідомих сайтах.

17 січня об 11-й годині в Олександрії на перехресті вулиць М.Грушевського та Садової сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав 37-річний олександрієць. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що причиною наїзду на пішохода стало слизьке дорожнє покриття та неправильний розрахунок безпечної дистанції водієм. На даний час встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень потерпілим. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Триває слідство.

І про незаконне зберігання наркотиків. В період з 16 по 20 січня 2019 року працівниками поліції виявлено та задокументовано 5 фактів зберігання наркотичних речовин у жителів нашого міста, які вилучені та направлені на експертизу.