Кримінальні події тижня: машина без зимової гуми, «дуель» на нейтральній території

Протягом минулого тижня Олександрійський відділ поліції отримав 288 заяв і повідомлень громадян, з яких 50 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань як таких, що мають ознаки кримінальних правопорушень – про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу міського відділу поліції Сергій Козловський. Далі – про деякі з них.

30 листопада близько третьої години ночі до чергової частини поліції надійшло повідомлення про бійку, яка виникла біля одного з міських магазинів (на перехресті вулиць Григорія Усика та Святомиколаївської. Слідчо-оперативна група виїхала на місце і з`ясувалося, що спочатку сварка, а потім і бійка виникли між двома мешканцями Олександрійського району, в ході якої 43-річний житель с. Войнівки наніс тілесні ушкодження у вигляді забоїв м`яких тканин обличчя 23-річному мешканцю села Новоселівки. Що не поділили між собою ці два учасники двобою, чому сільські «лицарі» з двох різних «князівств» вибрали для дуелі саме Олександрію та ще й у такий доволі пізній час? Ці та інші обставини наразі перевіряються правоохоронцями, після чого буде винесено відповідне рішення відповідно до ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України («Нанесення легких тілесних ушкоджень»).

Схоже повідомлення міська поліція отримала наступного дня. Тільки цього разу кулачна розбірка виникла вранці і між двома олександрійцями, в результаті якої 55-річний житель вулиці Григорія Сокальського постраждав від свого 58-річного опонента. Група швидкого реагування, прибувши за викликом на місце події, встановила, що старший кривдник побив свого молодшого візаві внаслідок неприязних стосунків з ним. По даному факту проводиться перевірка згідно з вимогами аналогічної статті і її частини ККУ.

27 листопада вдень працівники Олександрійського відділу поліції отримали повідомлення, що на одній з автобусних зупинок по вул. Героїв Сталінграда якийсь громадянин розпиває алкоголь. На місце виїхала група швидкого реагування, яка встановила особу цього 39-річного жителя міста і під час особистого огляду виявила у нього в кишені верхнього одягу пакет з підозрілим порошком білого кольору вагою 0,2 г. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ («Незаконне зберігання наркотичних, психотропних речовин»).

Ще сьомого листопада 30-річний олександрієць замовив на одному з інтернет-сайтів оголошень зимові шини з дисками для свого автомобіля (чоловік наче відчував, що зима розпочнеться цього року незвично рано). Отож він поспішав, аби встигнути «перевзути» машину до першої ожеледиці і негайно перерахував за очікувану покупку заявлені «продавцем» 3200 гривень. «Шосте чуття» його не підвело: ранній сніг справді випадав, танув, знову випадав, а от авто і досі залишалося на літній гумі – зимові шини все ніяк не приходили… Терпіння автовласнику вистачило рівно на 20 діб, після чого він втратив останню надію на вдалу покупку і 27 листопада звернувся до поліції. Там відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 ККУ («Шахрайство»). Між нами кажучи, шанси на успіх у «покупця» дуже близькі до нуля…

Також у поліції «Голосу Громади» підтвердили інформацію стосовно квартирної крадіжки, скоєної 35-річним злодієм-рецидивістом, про що розповідалося 4 листопада. Зловмисник викрав у власника квартири колекцію монет і банкнотів, а також золоті прикраси, мобільний телефон і планшет (всього на суму 10 тис.гривень). У доповнення було зазначено, що наразі злодію обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.185 («Крадіжка з проникненням у житло»).