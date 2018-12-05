Кримінальні події тижня: машина без зимової гуми, «дуель» на нейтральній території

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Протягом минулого тижня Олександрійський відділ поліції отримав 288 заяв і повідомлень громадян, з яких 50 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань як таких, що мають ознаки кримінальних правопорушень – про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу міського відділу поліції Сергій Козловський. Далі – про деякі з них.

30 листопада близько третьої години ночі до чергової частини поліції надійшло повідомлення про бійку, яка виникла біля одного з міських магазинів (на перехресті вулиць Григорія Усика та Святомиколаївської. Слідчо-оперативна група виїхала на місце і з`ясувалося, що спочатку сварка, а потім і бійка виникли між двома мешканцями Олександрійського району, в ході якої 43-річний житель с. Войнівки наніс тілесні ушкодження у вигляді забоїв м`яких тканин обличчя 23-річному мешканцю села Новоселівки. Що не поділили між собою ці два учасники двобою, чому сільські «лицарі» з двох різних «князівств» вибрали для дуелі саме Олександрію та ще й у такий доволі пізній час? Ці та інші обставини наразі перевіряються правоохоронцями, після чого буде винесено відповідне рішення відповідно до ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України («Нанесення легких тілесних ушкоджень»).

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Схоже повідомлення міська поліція отримала наступного дня. Тільки цього разу кулачна розбірка виникла вранці і між двома олександрійцями, в результаті якої 55-річний житель вулиці Григорія Сокальського постраждав від свого 58-річного опонента. Група швидкого реагування, прибувши за викликом на місце події, встановила, що старший кривдник побив свого молодшого візаві внаслідок неприязних стосунків з ним. По даному факту проводиться перевірка згідно з вимогами аналогічної статті і її частини ККУ.

27 листопада вдень працівники Олександрійського відділу поліції отримали повідомлення, що на одній з автобусних зупинок по вул. Героїв Сталінграда якийсь громадянин розпиває алкоголь. На місце виїхала група швидкого реагування, яка встановила особу цього 39-річного жителя міста і під час особистого огляду виявила у нього в кишені верхнього одягу пакет з підозрілим порошком білого кольору вагою 0,2 г. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ («Незаконне зберігання наркотичних, психотропних речовин»).

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Ще сьомого листопада 30-річний олександрієць замовив на одному з інтернет-сайтів оголошень зимові шини з дисками для свого автомобіля (чоловік наче відчував, що зима розпочнеться цього року незвично рано). Отож він поспішав, аби встигнути «перевзути» машину до першої ожеледиці і негайно перерахував за очікувану покупку заявлені «продавцем» 3200 гривень. «Шосте чуття» його не підвело: ранній сніг справді випадав, танув, знову випадав, а от авто і досі залишалося на літній гумі – зимові шини все ніяк не приходили… Терпіння автовласнику вистачило рівно на 20 діб, після чого він втратив останню надію на вдалу покупку і 27 листопада звернувся до поліції.  Там відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 ККУ («Шахрайство»). Між нами кажучи, шанси на успіх у «покупця» дуже близькі до нуля…

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Також у поліції «Голосу Громади» підтвердили інформацію стосовно квартирної крадіжки, скоєної 35-річним злодієм-рецидивістом, про що розповідалося 4 листопада. Зловмисник викрав у власника квартири колекцію монет і банкнотів, а також золоті прикраси, мобільний телефон і планшет (всього на суму 10 тис.гривень). У доповнення було зазначено, що наразі злодію обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.185 («Крадіжка з проникненням у житло»).

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