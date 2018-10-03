Кримінальні події тижня на Олександрійщині: громадяни ловили злодіїв, а шахраї відпочивають

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 303 звернення громадян, з яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 61 заяву. Про це «Голос Громади» поінформував начальник сектору моніторингу міського відділу Сергій Козловський. За видами правопорушень статистика така: зафіксовано 6 випадків заподіяння легких тілесних ушкоджень (у п`яти з них винні особи встановлені), 48 крадіжок, одне вилучення працівниками поліції наркотичних речовин. Також мали місце 6 кримінальних правопорушень інших видів. Поліція відзначає, що минулого тижня не зафіксовано жодного з таких «традиційних» злочинів, як шахрайства, угони транспортних засобів тощо. Зате дещо збільшилася кількість крадіжок майна.

«Політична» крадіжка

В понеділок, 24 вересня працівники Пантаївської селищної ради виявили пропажу металевих воріт за адресою вул. Шахтарська,1. Ну а як поважній установі можна виконувати свій державний обов`язок перед громадою без такого важливого атрибуту, як ворота? Звісно, працівники селищної ради негайно звернулися за допомогою до іншого державного органу, тобто – до поліції. І тут швидко з`ясувалося, що крадіжку майна територіальної громади скоїв 32-річний місцевий мешканець. Можливо, що він і не мав на меті диверсійних чи антидержавних дій – паралізувати таким чином роботу місцевої влади, а просто здав вкрадені ворота у пункт прийому металобрухту, щоб отримати жалюгідних декілька десятків гривень. Втім, точніше про це скаже слідство, яке наразі триває. Ворота були повернуті на місце, але проти зловмисника все одно відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»).

Не встиг скористатися вкраденим

30 вересня вранці працівники поліції отримали повідомлення про те, що по вул. Перспективній, неподалік центрального ринку люди затримали злодія. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, з`ясувала, що всього кілька хвилин тому 35-річний житель міста, перебуваючи в приміщенні одного з тамтешніх магазинів таємно витяг з відкритої сумки 62-річної жінки гаманець. У гаманці були 600 гривень, які так і не пригодилися крадію: вони тепер фігуруватимуть проти нього, як речовий доказ у кримінальному провадженні за тією ж «злодійською» статтею. Слід зазначити, що судимість, яку отримає злочинець, буде не першою в його біографії: раніше він вже мав проблеми з законом за подібні дії.

Вдень – за світильником

У цьому випадку знову ж таки, громадянську свідомість і рішучість можна відзначити у пересічної особи, яка 28 вересня допомогла поліції затримати зловмисницю. Чоловік, котрий мешкає у приватному будинку по вул. І. Гарановича, помітив, що на сусідській садибі невідома жінка просто посеред білого дня намагається викрасти металевий саморобний світильник. Працівники слідчо-оперативної групи на місці події встановили, що це була 40-річна жителька міста. Чим так сподобався їй кустарний виріб, з`ясує слідство, яке працює в рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст. 185 ККУ.

Гроші, срібло, два хрести

24 вересня 61-річний олександрієць поскаржився поліції на те, що в його будинку у приватному секторі 14-го мікрорайону було скоєно крадіжку. Правоохоронці встановили на місці події, що невідомі злодії зламали металопластикове вікно і через нього проникли до помешкання. Вони викрали звідти дві золоті обручки, золотий та срібний хрестики, золотий і срібний ланцюжки а також кошти в сумі 7400 гривень. Крадіжка була скоєна того дня у проміжок часу між 7.30 та 14-ю годиною. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 ККУ.

ДТП на зустрічній смузі

Першого жовтня в Олександрії неподалік кафе «Аист» сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція на місці встановила, що легковий автомобіль «Опель», рухався по вул. Бессарабській з боку кафе «Пролісок» у напрямку вул. Першотравневої. Не дотримавшись безпечної дистанції при виїзді на вул. Шевченка, легковик виїхав на зустрічну смугу на ділянці дороги з обмеженою оглядовістю і здійснив зіткнення з автомобілем «ЗіЛ», який рухався у зустрічному напрямку. В результаті ДТП автомобілі зазнали механічних ушкоджень, пасажири і водій «Опеля» отримали травми. Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ. На даний час тривають слідчі дії з проведенням всіх необхідних експертиз.