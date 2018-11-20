Кримінальні події тижня на Олександрійщині: «кулачні» сімейні стосунки та «англомовні» шахраї

Протягом минулого тижня Олександрійським відділом поліції зареєстровано 270 заяв та повідомлень громадян, з них мають ознаки кримінальних правопорушень 43 факти, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою у міськвідділі. Ось деякі з них.

15 листопада о 22:33 до Олександрійського відділу поліції звернулася 33-річна жінка зі скаргою на свого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, якою було встановлено, що 32-річний житель нашого міста навмисне завдав своїй співмешканці тілесних ушкоджень у вигляді забою м’яких тканин обличчя в результаті сімейної сварки.

Подія сталася в одному із домоволодінь по вул. Шевченка. По даному факту працівниками поліції проводиться перевірка і прийматиметься рішення згідно ст.125 ч.1 Кримінального кодексу України («Заподіяння тілесних ушкоджень»).

Наступного дня схоже повідомлення отримав міськвідділ поліції від жительки одного з будинків по вул. Нижньо-польовій. Там 58-річна жінка отримала «на горіхи» від 33- річного мешканця міста, який доводиться потерпілій родичем. Це на місці події з`ясувала група працівників поліції швидкого реагування. Винуватцю оголошено про підозру, згідно з чинним законодавством чоловік буде нести відповідальність за скоєне.

По даному факту працівниками поліції проводиться перевірка, за якою буде прийняте відповідне рішення.

А 63-річна жителька міста постраждала від сусіда. 12 листопада о 12:56 до Олександрійського відділу поліції вона звернулася зі скаргою про те, що на початку жовтня 2018 року, за місцем проживання по пр. Будівельників, у неї зникли мобільний телефон та банківська картка , з якої невідомою їй особою було знято гроші в сумі 1200 гривень.

В ході проведення перевірки працівники поліції встановили, що насправді особа зловмисника не така вже й невідома заявниці: крадіжку скоїв раніше судимий 33-річний житель нашого міста, який живе по сусідству з нею…

За даним фактом порушено провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з незаконним проникненням у житло»). Тривають слідчо-розшукові дії. У разі доведення вини підозрюваний може змінити місце свого проживання на досить віддалене від обкраденої ним сусідки на строк від трьох до шести років (це вже – як вирішить суд).

Особливу стурбованість працівників поліції викликає такий вид злочину, як телефонне шахрайство, випадки якого останнім часом почастішали, до того ж вони дедалі вдосконалюються.

Ось один із свіжих прикладів. 14 листопада об 11:55 до Олександрійського відділу поліції надійшла заява від 70- річної мешканки міста з приводу того, що 13 листопада на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення (увага!) англійською мовою.

Через деякий час до неї зателефонувала жінка, яка представилася працівником «Ощадбанку» та запитала, про що саме йшлося в смс-повідомленні. Оскільки літня жінка не була лінгвістом і мало що тямила в англо-норманській мовній групі, то вона так і призналася «працівниці банку» – мовляв, «ай дон`т андестенд, дорогенька» (тобто простіше кажучи – ні «бе», ні «ме»). Люб`язна співрозмовниця на протилежному кінці телефонного зв`язку взялася розтлумачити жінці зміст повідомлення, зав`язалася невимушена розмова і «клієнтка» сама не помітила, як бовкнула «працівниці банку» дещо таке, чого ніколи і нікому сторонньому не слід говорити… Ну а після цього з банківської картки заявниці зникли кошти в сумі 1000 грн.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України («Шахрайство»). Тривають слідчо-розшукові дії.