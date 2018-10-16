Кримінальні події тижня на Олександрійщині: обставини вбивства, вкорочена телефонна лінія, гроші «мимо» картки

Сьогодні, в Олександрійському відділі поліції «Голосу Громади» надали уточнену інформацію про деякі подробиці вбивства, яке сталося 14 жовтня в Олександрії. За словами начальника сектору моніторингу Сергія Козловського, подія мала місце у приватному секторі Заводського мікрорайону нашого міста. Того дня, між двома мешканцями згаданого району, на подвір`ї одного з будинків виникла сварка, у ході якої один з них, 84-річний чоловік, взяв мисливську рушницю і здійснив два постріли у бік свого 56-річного супротивника. Обидва заряди влучили йому в голову, спричинивши поранення, несумісні з життям. Після цього стрілець сховав зброю.

Слідчо-оперативна група, негайно приїхавши на місце, встановила, що сварка виникла через неправомірні дії вбитого, який ображав сусідів. Для пошуку головного речового доказу – рушниці була залучена обласна кінологічна служба, собака якої знайшов сховану зброю, котра і виявилася знаряддям вбивства. Цей та інші речові докази вилучені і направлені на експертизу. На даний час відомо, що вбитий раніше мав судимість, щодо вбивці ніяких даних про можливі у минулому порушення закону немає. За останнім також не числиться ніяка зареєстрована вогнепальна зброя. Цього 84-річного громадянина, який в одну мить натиском пальця на курки двостволки перетворився на злочинця, затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозру у скоєному правопорушенні, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Чи були якісь пом’якшуючі вину підозрюваного обставини, покаже подальше розслідування, розпочате за кримінальним провадженням за ч.1 ст.115 ККУ («Умисне вбивство»), згідно з чим за скоєне передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.

А всього за минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 311 звернень від громадян, 53 з яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім вищезгаданого вбивства, це 27 крадіжок, 15 випадків заподіяння легких тілесних ушкоджень, 1 пограбування, 3 шахрайства, 1 випадок наруги над могилою, повідомляє поліція.

Наприклад, 12 жовтня працівниками кримінальної поліції було затримано двох мешканців Олександрії віком 30 та 31 рік і 31-річного жителя Пантаївки, які на пустирі поблизу цього селища обпалювали на вогнищі телефонний кабель. Слідчим вдалося встановити, що кабель довжиною близько 100 м вони вкрали з корисливих міркувань перед цим опівночі з каналізаційних каналів діючих мереж телефонного зв`язку. Завантаживши здобич в автомобіль, злодії виїхали за околицю селища, щоб обпалити кабель і добути з нього кольоровий метал, де і були затримані. Їм оголошено підозру та обрано міру запобіжного заходу. Вартість вкраденого оцінюється попередньо у 21 тисячу гривень.

13 жовтня приблизно о 5-й годині ранку 27-річний мешканець Петрівського району прямував вулицею Садовою нашого міста. Був він, незважаючи на такий ранній час, у стані сильного алкогольного сп`яніння. І сталося так, що неподалік автостанції Олександрія зустрічна невідома особа, скориставшись ситуацією, відкрито, без застосування надмірної сили, вирвала у нього гаманець, який потерпілий тримав у руках. У гаманці, як запевняє чоловік, були 1500 гривень та два мобільних телефони. Потерпілий прикмет нападника не запам8ятав. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.186 ККУ («Грабіж»).

А 59-річна олександрійка розповіла поліції свою історію. 8 жовтня на її мобільний телефон спочатку надійшло SMS-повідомлення про те, що її банківську картку заблоковано. А через деякий час жінці зателефонували і невідома особа, представившись працівником банку, повідомила: для того, щоб розблокувати картку клієнтки, їй необхідно перерахувати гроші на вказаний рахунок. Жінка, не роздумуючи, через найближчий термінал відправила за даною вимогою 20 830 гривень. Та як виявилося, кошти «впали» чомусь не на її особистий рахунок, а безслідно розчинилися у просторі… Поліція кваліфікувала дану подію, як шахрайство і відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.190 ККУ.