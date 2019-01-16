Кримінальні події тижня на Олександрійщині: важка ноша крадія і зерно, яким не нагодуєш

В період з 10 по 14 січня поточного року Олександрійським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області зареєстровано 157 заяв та повідомлень громадян, повідомили «Голос Громади» працівники сектору моніторингу міськвідділу Національної поліції. Ознаки кримінальних правопорушень мають 32 факти, інформацію з яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Далі – про деякі з них.

11 січня в одному із торговельних закладів міста по вул. 6-го Грудня невідомою особою було скоєно крадіжку відразу декількох телевізійних тюнерів Т-2 Ergo 302″. Про це повідомила Олександрійський відділ поліції адміністрація магазину. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка в скоєнні даного злочину викрила 27-річного олександрійця. Як з`ясувалося, він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за грабежі та шахрайства. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

До речі, цей злочин виявився не лише не першим у «послужному списку» злодія, а й не останнім: слідство з`ясувало, що того ж дня, перш ніж бути затриманим, він встиг скоїти ще одну крадіжку – цього разу автомагнітоли mp3 в іншому торговельному закладі міста. Дану подію зафіксували камери відеоспостереження. Отож кримінальне провадження, порушене правоохоронцями проти цього злодія, доповнилося ще одним епізодом.

Якщо вищезгаданий фігурант віддавав перевагу крадіжкам компактної за розмірами електроніки, то побутовою технікою значно більшого об`єму і ваги спокусився інший зловмисник, який 10 січня зламав вхідні двері в одному із домоволодінь по вул. Чапаєва, проник у житло і викрав звідти холодильник «Самсунг», пральну машину “Індезіт” та на додачу ще й дві швейні машинки. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, котра вилучила там відбитки пальців рук крадія. В скоєнні злочину викрито 33-річного олександрійця. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України. Враховуючи певні незручності, які могли виникнути у злодія при перенесенні важких і великогабаритних речей, виникає припущення: можливо, він був не один? Триває слідство.

Не обійшлося минулого тижня і без випадків шахрайств. Так, 10 січня Олександрійським відділом поліції зафіксовано такий факт відносно 47-річного жителя міста, котрий за об’явою однієї з місцевих газет про продаж зерна, перерахував кошти в сумі 8200 на картку «продавця» (а як згодом з`ясувалося, насправді – зловмисника) та зерно по теперішній час не отримав. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України.Триває слідство.

Як захистити себе від шахраїв – про це громадянам вкотре нагадують правоохоронці.