Кримінальні події тижня в Олександрійщині: «всевидяче око» відеонагляду і пильні громадяни

Олександрійський відділ поліції прийняв 321 повідомлення, які надійшли від громадян протягом минулого тижня, з них 72 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомили «Голос Громади» у моніторинговому секторі міського відділу поліції.

Класифікація правопорушень, що мали місце, така: незаконне проникнення в житло – 1випадок, крадіжки – 33, заподіяння легких тілесних ушкоджень – 13, дорожньо-транспортна пригода – 1, шахрайства – 5, угон транспортних засобів – 3, вилучення наркотичної речовини – 1 випадок. Зареєстровані також 14 випадків інших видів злочинів.

Так, достатньо було 45 -річному олександрійцю самовільно перелізти через паркан на територію чужої дачної ділянки та без дозволу власниці залізти до дачного будинку, як він тут же потрапив «під статтю». Незваний візитер навіть не встиг як слід роздивитися, що там «погано лежить» і чим можна поживитися, коли його помітила 59-річна жителька міста і негайно повідомила, куди слід. Прибувши на місце пригоди, поліція пересвідчилася у дійсності даного випадку і встановила особу порушника, який вторгся на чужу територію 16 вересня о 9-й годині ранку. Проти нього вже відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України («Порушення недоторканності житла»). Цей порушник може понести покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

А 37-річний житель міста перебував у чужій квартирі цілком легально: він там за домовленістю з господарем житла підрядився робити ремонт. Та тільки незабаром замовник робіт (власник квартири) виявив, що після перебування там «підрядника» з житла зник невідомо куди домашній шуруповерт. Замовник, не довго думаючи, настрочив заяву у поліцію, підозрюючи у пропажі найнятого ремонтника. За допомогою поліції все і з`ясувалося: інструмент прихопив з собою саме він. Яку тепер міру покарання йому обере суд – штраф від 50 до 100 НМДХ, громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, виправні роботи на термін до 2-х років, арешт на строк до шести місяців чи позбавлення волі до 3-х років – покаже час. Адже саме це передбачає ч.1 ст. 185 ККУ («Крадіжка»).

Кмітливість та оперативність дій проявив також інший 60-річний житель нашого міста. 15 вересня він зустрів у магазині чолов`ягу, який, на його думку, міг бути причетним до крадіжки металевих труб з його домоволодіння. Злодій тоді добре потрудився: у період з ранку і до обіду він встиг витягти з двору за відсутності його господаря 20 сталевих труб довжиною по півтора метра кожна. Та власник, виявивши пропажу, правильно «взяв слід» і вийшов… на магазин, де підозрюваний ним 33-річний суб`єкт вже скуплявся, очевидно, збираючись гідно відсвяткувати такий вдалий для нього день…

Викликана обкраденим господарем поліція довела справу до логічного кінця, затримавши злодія. Кримінальне провадження проти нього порушене за тією ж 185-ю статтею і з тими ж можливими каральними наслідками, що й у вищезгаданому випадку.

А це повідомлення надійшло до міської поліції від їхнього «колеги по цеху» – оператора муніципальної поліції, котрий помітив на моніторі вуличного відеоспостереження дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 12 вересня о пів на 21 годину на площі Соборній. Там 16-річний водій мопеда «Honda Dio», рухаючись з боку пл. Покровської у напрямку вул. Героїв Сталінграда, на пішохідному переході не надав перевагу у русі 15-річному пішоходу і таким чином здійснив наїзд на нього. Потерпілий молодший учасник пригоди отримав травми у вигляді забоїв волосяної частини голови і гомілко-ступневого суглобу. Кримінальне провадження – ч.1 ст.286 ККУ («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом»). Тривають слідчі дії.

13 вересня 54-річна олександрійка близько 10-ї години ранку залишила свій автомобіль «Volvo XC90», припаркувавши його неподалік стоматологічної поліклініки на вулиці Перспективній. А вже менш ніж за годину виявила, що машина зникла… За даним фактом порушено кримінальне провадження згідно ч.3 статті 289 ККУ («Незаконне заволодіння транспортним засобом»). Слідство триває.

29-річний житель міста 14 вересня о пів на 12-у годину був затриманий поліцією за скоєне ним адміністративне правопорушення. При поверхневому огляді правоохоронці виявили та вилучили у нього паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження масою 5 грамів. Затриманий також мав при собі пристрій для куріння наркотичної речовини. Вилучене направили на експертизу, а проти його власника відкрили провадження за ч.1 ст.309 ККУ («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту»). За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 НМДГ, або виправні роботи на строк до 2-х років, або арешт до 6-ти місяців, або обмеження волі на строк до 3-х років чи позбавлення волі на такий же термін.

І як завжди, минулого тижня, на жаль, не обійшлося без шахрайства. Сталося це до нудьги просто: 47-річний олександрієць поговорив з невідомим, який зателефонував йому. Причому нашого земляка навіть не збентежило те, що номер, з якого телефонував незнайомець, був інкогніто (тобто – прихованим). Отож, останній у ході бесіди випитав у довірливого чоловіка його персональні дані і відразу ж після цього з банківської картки олександрійця зникли 4 тисячі гривень. Про це він, звісно, повідомив поліцію, а тій нічого іншого не залишалося, як порушити за даним фактом кримінальне провадження (ч.1 ст.190 ККУ «Шахрайство»).