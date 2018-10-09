Кримінальні події тижня на Олександрійщині: злодійський підкоп, невдалий «ривок» та дещо інше

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 308 заяв громадян, з яких 57 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомляє «Голос Громади» за інформацією начальника служби моніторингу міськвідділу Сергія Козловського.

За видами правопорушень – це 4 випадки заподіяння легких тілесних ушкоджень, 30 крадіжок, 1 грабіж, 2 дорожньо-транспортні пригоди, 1 угон транспортного засобу, 3 шахрайства та інші види порушень закону.

Заселення без ордера

Шостого жовтня близько 4-ї години ранку стурбована жителька Жовтневого мікрорайону зателефонувала до поліції з повідомленням, що в сусідній квартирі, на її переконання, орудують злодії. Громадянка була впевнена у цьому, оскільки знала, що власниця квартири тривалий час не проживає за даною адресою, але було помічено, що в помешканні під ранок раптом хтось увімкнув світло. Правоохоронці за цим викликом прибули на місце і з`ясували, що такий собі 29-річний мешканець міста, таємно пошкодивши вікно, проник до цієї квартири і живе там вже доволі тривалий час. Своє самовільне заселення в чуже помешкання він пояснив тим, що не має власного житла. Про те, чи заподіяв «нелегал» якусь матеріальну шкоду майну 62-річної власниці квартири, не йдеться, але проти нього все одно відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 162 Кримінального кодексу України («Порушення недоторканності житла»).

Знову за старе

Четвертого жовтня, близько 23-ї години 35 хвилин, 37-річний власник легкового авто затримав автомобільного злодія «на гарячому». Зловмисник саме зламав кришку капота машини, припаркованої біля житлового будинку і намагався витягти звіди те, що йому сподобалося, але не встиг. Цікаво, що повідомив автовласник поліцію про дану подію аж о 2 год. 33 хв. Невідомо, на що витратив він цілих три години: можливо, переконував злодія, що так робити не гарно, а може, просто не мав змоги повідомити поліцію раніше. Втім, як би там не було, але проти 34-річного злочинця, який, до речі, вже має одну судимість і наразі ніде не працює, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ («Крадіжка»).

Нічний підкоп

А 38-річному власнику гаража не пощастило: злодії, які обікрали дане приміщення, поки що залишаються невідомими. Причому зробили вони це у доволі незвичайний спосіб: проникли до металевого гаража через власноруч зроблений підкоп. Як стверджує власник, це сталося у проміжок часу між 20-ю годиною 3 жовтня і 8-ю ранку 4 жовтня. Злочинців не зупинило навіть те, що гараж розташований у дворі житлового будинку по пр. Будівельників. Вони вкрали звідти 2 гірських велосипеди (червоно і чорного кольору), кований саморобний мангал та металеву драбину довжиною 2,5 метра. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею «Крадіжка».

Близько 13 год. 30 хв. 7 жовтня, 29-річний житель міста зламав внутрішній дверний замок чужої квартири, що у Перемозькому мікрорайоні, і намагався винести звідти алюмінієву дволітрову каструлю, трилітровий алюмінієвий казан, 4 латунні водяні крани опалення, 5 латунних трійників, та три водопровідні коліна. Проте, до кінця здійснити задумане злодію не вдалося: він був викритий 55-річним господарем квартири. За фактом крадіжки проти злочинця порушено кримінальне провадження.

За гаманці тримайтеся міцно

І ще про одну невдалу спробу заволодіння чужим майном «Голосу Громади» розповіли в поліції. П`ятого жовтня, близько 11-ї години, неподалік одного з житлових будинків по вул. Перспективній, у літнього віку жительки міста невідома їй жінка намагалася вирвати рук гаманець з грошима. Але така зухвала злочинна спроба не увінчалася успіхом: бабуся виявилася сильнішою, ніж явно молодша за неї грабіжниця і не випустила з рук свого добра. Зловмисниці нічого іншого не залишалося, як пуститися навтіки. Тут вже перевага виявилася на її боці: літня жінка не вважала за можливе вести з нею, висловлюючись спортивною термінологією, «гонку з переслідуванням» і обмежилась лише тим, що повідомила поліцію про факт нападу та прикмети нападниці. За її словами, худорлява грабіжниця була невисока на зріст, одягнена в чорну куртку з капюшоном. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.186 ККУ («Грабіж»). Варто також додати, що якби навіть злодійці і вдалося заволодіти гаманцем пенсіонерки, навряд чи вона б цьому дуже зраділа: у гаманці було всього декілька гривень…

Дев`ять з половиною тисяч – у порожнечу

19-річному олександрійцю ще 25 вересня на відомому сайті OLX сподобалося оголошення про продаж мотоцикла. Того ж дня він зв’язався з так званим продавцем і за його вимогою перерахував на зазначену ним банківську картку 9500 гривень, але обіцяний транспорт досі не отримав. Звернувся хлопець до поліції 4 жовтня, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 190 ч.1 ККУ («Шахрайство»).

83-річна водійка «нашкодила»

Другого жовтня, близько 13 години, на проспекті Соборному (неподалік торгівельного центру «Гірник») сталася ДТП: автомобіль збив жінку. Наїзд здійснила 83-річна водійка автомобіля «Шкода», внаслідок чого 61-річна жителька міста отримала тілесні ушкодження. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ.

«Ровер» приїхав з Болгарії, щоб бути вкраденим в Олександрії

7 жовтня, до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 37-річної жительки Київської області про те, що в період часу між 15 год. 10 хв. і 15 год. 30 хв. невідома особа викрала автомобіль «Range Rover Vonge» з болгарською реєстрацією, який належить знайомому заявниці. Автомобіль був ненадовго припаркований на проспекті Соборному біля одного з магазинів. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 289 ККУ.