Кримінальні події тижня на Олександрійщині

Протягом минулого тижня Олександрійським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області зареєстровано 285 заяв та повідомлень громадян, з них 57 фактів мають ознаки кримінальних правопорушень, дану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу міськвідділу.

«Пропажа» знайшлася!

Як повідомлялося раніше, 11 грудня цього року до Олександрійського відділу поліції про зникнення доньки звернулася 39-річна мати, жителька міста. Того дня 17-річна дівчина пішла з дому та тривалий час не поверталась. Працівниками поліції були проведені розшукові заходи, які дали свої результати: вже 14 грудня безвісно зниклу неповнолітню дівчину було знайдено та доставлено матері. Злочинів та інших правопорушень стосовно останньої вчинено не було, зазначають правоохронці. За іншими уточненими даними, дівчина просто поїхала в гості до свого товариша та деякий час збиралася перебувати у нього і навіть не потрудилась повідомити про це своїх близьких. Але згодом вона таки вийшла на зв`язок по телефону.

Звісно, добре, що добре закінчується, але навіть такий хепі-енд змушує замислитися над людською легковажністю, котра коштувала комусь нервів (наприклад, матері хоча і юної, але вже далеко не маленької втікачки, котра так раптово і нестерпно скучила за своїм бой-френдом), а комусь – часу, матеріальних і людських ресурсів (мова про державну правоохоронну службу)…

Їжа – як предмет злочинних посягань

10 грудня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку невідомою особою продуктів харчування в одному із торгівельних закладів міста по вул. 6-го Грудня. В скоєнні даного злочину викрито 26-річного олександрійця, котрий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України («Крадіжка»).

«Спеціаліст по металу»

16 грудня працівники поліції отримали повідомлення про крадіжку металевого столу циркульної пилки, корпусу від холодильника та металевої балії в одному з домоволодінь по вул. Знамянській. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка затримала 31-річного, раніше судимого жителя Олександрії. Викрадені речі поліцейськими вилучено та передано власнику. Наразі крадія затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру.

ДТП на «зебрі»

13 грудня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вул Першотравневій, внаслідок якої 21-річна студентка отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому стегна. Дівчина переходила проїжджу частину вулиці по пішоходному переходу. За кермом автомобіля перебував 57-річний житель Олександрійського району, який не наддав перевагу в русі пішоходу, порушивши цим правила дорожнього руху .За даним фактом триває розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 286 КК України.

Нічна поїздка до найближчого дерева

14 грудня 43-річна жителька міста повідомила поліцію про угон її автомобіля. Слідчо-оперативною группою Олександрійського відділу поліції було встановлено, що автомобіль викрав 21-річний олександрієць. За попередніми даними, до цієї події в квартирі одного з будинків по вул. Садовій заявниця разом з ним, в компанії своїх друзів до пізньої ночі вживали алкогольні напої.

О пів-на другу годину ночі сп’янілий молодик без дозволу і відома власниці автомобіля вирішив покататися, сів за кермо і поїхав до центру міста. Не справившись з керуванням, він врізався в дерево, після чого накивав п`ятами з місця пригоди. Наразі автомобіль перебуває на території Олександрійського ВП ГУНП з механічними пошкодженнями. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 КК України («Незаконне заволодіння транспортним засобом»).